02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Brasileirão: em jogo disputado, Flamengo e Cruzeiro empatam sem gols

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasileirao:-em-jogo-disputado,-flamengo-e-cruzeiro-empatam-sem-gols

Nesta quinta-feira (2/10), Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com boas chances para os dois lados, o confronto entre as equipes terminou sem gols.

Com o resultado, o Rubro-Negro permanece na liderança do Brasileirão, agora com 55 pontos. Por sua vez, a Raposa fica em terceiro com 51 pontos.

3 imagensO Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte NovaNo domingo (5/10) , às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no MineirãoFechar modal.1 de 3

Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã

Wagner Meier/Getty Images2 de 3

O Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova

Gilvan de Souza/Flamengo3 de 3

No domingo (5/10) , às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão

Thaís Magalhães/Cruzeiro

Leia também

O jogo

Nos minutos iniciais do confronto, o Flamengo dominou as ações do jogo e teve, com Arrascaeta, chance de abrir o placar, mas não alcançou a bola. O tempo avançou, o Cruzeiro começou a ter mais posse e chegou a melhor oportunidade do primeiro tempo com Christian, mas parou em Rossi.

Além disso, o primeiro tempo ficou marcado pela intensidade física do jogo, nenhum time queria ceder nenhum espaço e isso ocasionou um número alto de faltas, 18, e de cartões amarelos, foram cinco ao todo.

Mais aberto do que a primeira metade, o segundo tempo teve grandes chances para as duas equipes marcarem, porém, devido a boas atuações dos goleiros e erros, o jogo se manteve empatado.

Aos 38 minutos, William fez falta em Bruno Henrique, recebeu seu segundo cartão amarelo e deixou o Cruzeiro com um a menos. Com isso, o Flamengo pressionava, mas não passava da defesa adversária. O tempo se esgotou e o confronto terminou em 0 x 0.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost