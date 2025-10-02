Brasileirão: em jogo disputado, Flamengo e Cruzeiro empatam sem gols

Nesta quinta-feira (2/10), Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com boas chances para os dois lados, o confronto entre as equipes terminou sem gols.

Com o resultado, o Rubro-Negro permanece na liderança do Brasileirão, agora com 55 pontos. Por sua vez, a Raposa fica em terceiro com 51 pontos.

Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã

O Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova

No domingo (5/10) , às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão

O jogo

Nos minutos iniciais do confronto, o Flamengo dominou as ações do jogo e teve, com Arrascaeta, chance de abrir o placar, mas não alcançou a bola. O tempo avançou, o Cruzeiro começou a ter mais posse e chegou a melhor oportunidade do primeiro tempo com Christian, mas parou em Rossi.

Além disso, o primeiro tempo ficou marcado pela intensidade física do jogo, nenhum time queria ceder nenhum espaço e isso ocasionou um número alto de faltas, 18, e de cartões amarelos, foram cinco ao todo.

Mais aberto do que a primeira metade, o segundo tempo teve grandes chances para as duas equipes marcarem, porém, devido a boas atuações dos goleiros e erros, o jogo se manteve empatado.

Aos 38 minutos, William fez falta em Bruno Henrique, recebeu seu segundo cartão amarelo e deixou o Cruzeiro com um a menos. Com isso, o Flamengo pressionava, mas não passava da defesa adversária. O tempo se esgotou e o confronto terminou em 0 x 0.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão.