Brasileirão: Fluminense vence Internacional e segue na cola do G6

A noite de sábado (25/10) será de comemoração para o Tricolor carioca. Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã, com gol marcado por Samuel Xavier. O triunfo faz o clube continuar sonhando com a vaga na Libertadores.
Com o resultado, o Fluminense segue na 7ª colocação, agora com 44 pontos conquistados. O Tricolor está a dois do Botafogo, primeiro time do G6 da Série A do Brasileirão. Já o Internacional está em 15º, com 35. O Ceará tem a mesma pontuação, mas está na frente do Colorado por conta do saldo de gols.
3 imagens
Jogadores do Fluminense comemorando gol diante do Internacional
Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense x Internacional – 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense x Internacional – 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/Fluminense
O jogo
A partida no Maracanã começou muito agitada, com o Fluminense pressionando o adversário. Nos primeiros minutos, o Internacional contou com boa atuação de Ivan, que impediu a abertura do placar por três vezes em menos de cinco minutos.
Durante a etapa inicial o ritmo caiu e as chances claras de gol diminuíram bastante. Porém, o Fluminense quase marcou o primeiro gol, aos 32 minutos, mas a finalização de Lucho Acosta acabou explodindo na trave de Ivan.
Após um primeiro tempo sem gols, o Fluminense abriu o placar aos 15 minutos da etapa final. John Kennedy tocou para Serna, que passou para Samuel Xavier na entrada da área. O lateral bateu colocado no cantinho de Ivan, levando a torcida à loucura no Maracanã.
Ao longo do segundo tempo, o Fluminense buscou marcar mais uma vez e ficar com boa vantagem no marcador. Por sua vez, o Internacional também teve chance de balançar as redes, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.
Próximas partidas
O Fluminense volta a entrar em campo na quarta-feira (29/10). O Tricolor recebe o Ceará pela partida atrasada da 12ª rodada da Série A do Brasileirão, no Maracanã, às 19h. Já o Internacional só volta a jogar no próximo domingo (2/11). Pela 31ª rodada, a equipe recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30.