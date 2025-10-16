16/10/2025
Brasileirão: Hernán Crespo vê derrota para o Grêmio como merecida

Escrito por Metrópoles
Na noite desta quinta-feira (16/10), o Grêmio venceu o São Paulo por 2 x 0, na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Hernán Crespo, treinador do Tricolor Paulista, declarou que a derrota foi merecida.

“Em outros casos, acho que não, talvez a gente podia pontuar, perdeu, mas podia pontuar ou podia ganhar. Neste caso, não. Hoje não, hoje foi chato, não gostei. Mas não quero perder energia porque domingo temos outro jogo”, disse o técnico.

Jogadores do Grêmio comemorando gol diante do São Paulo

Grêmio x São Paulo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogadores do Grêmio comemorando gol diante do São Paulo

O treinador explicou que o São Paulo vive dificuldades no dia a dia e que tenta fazer o melhor diante das situações.

“Tentamos fazer o melhor possível, dentro do limite que a gente tem e tenta se adaptar ao dia a dia. No São Paulo acontecem muitas coisas durante o dia a dia. Então, a ideia é tentar fazer o melhor possível, depois, falar em dezembro, quando acabar a temporada, fazer um balanço e ver o que se pode fazer no futuro. Neste momento, temos que ir dia a dia, não tem meta, não tem nada”, finalizou Crespo.

No próximo domingo (19/10), às 18h30, o São Paulo enfrentará o Mirassol, às 18h30, no Estádio Campos Maia. O jogo será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

