Brasileirão, Seleção Feminina e duelos europeus: confira os jogos deste sábado (25)

Se você gosta de futebol, a notícia é ótima: sábado (25/10) está recheado de partidas do início ao fim. O cardápio conta com seis partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, amistoso da Seleção Brasileira Feminina e destaques das principais ligas europeias, com gigantes do continente em campo.
Em território nacional, o Atlético-MG (15º com 33 pontos) recebe o Ceará (13º com 35), às 16h. A partida pode definir se os clubes vão terminar o ano brigando contra a zona de rebaixamento ou encaminhar a permanência na 1ª divisão. No mesmo horário, o Vitória (17º com 31 pontos) encara o Corinthians (11º com 36 pontos) sonhando em sair do Z4, enquanto o Timão tenta se manter distante.
Às 17h30, Fluminense (7º com 41 pontos) e Internacional (14º com 35 pontos) se enfrentam no Maracanã. O Tricolor tenta chegar ao G6, enquanto o Colorado é outro que vê a ameaça da degola se aproximando no retrovisor. Às 18h30, o lanterninha Sport (20º com 17 pontos) tenta frear o Mirassol (4º com 52 pontos), sensação do campeonato.
Outro duelo de diferentes realidades ocorre às 19h30, quando o Fortaleza (19º com 24 pontos) recebe o vice-líder Flamengo (2º com 61 pontos), que tem a mesma pontuação do líder Palmeiras. Por fim, o São Paulo (9º com 38 pontos) joga contra o Bahia (5º com 49) de Rogério Ceni, no Morumbi.
Às 13h30, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Ainda na terra da rainha, Chelsea, Manchester United e Liverpool são os grandões em campo. No italiano, a Inter de Milão joga às 13h, enquanto Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig são os destaques na Alemanha.
Brasileirão
- 16h00 – Atlético-MG x Ceará (Premiere)
- 16h00 – Vitória x Corinthians (Premiere)
- 17h30 – Fluminense x Internacional (Prime Video)
- 18h30 – Sport x Mirassol (Record, CazéTV e Premiere)
- 19h30 – Fortaleza x Flamengo (Premiere)
- 21h30 – São Paulo x Bahia (Sportv e Premiere)
Amistoso Internacional Feminino
- 13h30 – Inglaterra (F) x Brasil (F) (Sportv e ge tv)
Campeonato Inglês
- 11h00 – Chelsea x Sunderland (ESPN e Disney+)
- 11h00 – Newcastle x Fulham (Disney+)
- 13h30 – Manchester United x Brighton (ESPN e Disney+)
- 16h00 – Brentford x Liverpool (Disney+)
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Girona x Real Oviedo (Disney+)
- 11h15 – Espanyol x Elche (Disney+)
- 13h30 – Athletic Bilbao x Getafe (ESPN Brasil – YouTube e Disney+)
- 16h00 – Valencia x Villarreal (XSports e Disney+)
Campeonato Italiano
- 10h00 – Udinese x Lecce (Disney+)
- 13h00 – Napoli x Inter de Milão (ESPN 4 e Disney+)
- 15h45 – Cremonese x Atalanta (ESPN 4 e Disney+)
Campeonato Alemão
- 10h30 – Augsburg x RB Leipzig (CazéTV e OneFootball)
- 10h30 – Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique (Sportv, Canal GOAT e OneFootball)
- 13h30 – Borussia Dortmund x Colônia (XSports, Canal GOAT e OneFootball)
Campeonato Francês
- 12h00 – Brest x PSG (CazéTV)
- 14h00 – Monaco x Toulouse (CazéTV)
- 16h05 – Lens x Olympique de Marseille (CazéTV)
Campeonato Português
- 16h30 – Benfica x Arouca (ESPN 2 e Disney+)
