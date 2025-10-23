23/10/2025
Brasileiro de 17 anos disputa Mundial de FIFA e sonha alto: “Primeiro de muitos”

Pedro Lucas, o ‘Prodígio’, representa o Brasil no FC Pro Open, em Atlanta, após trajetória de destaque no cenário gamer

O jovem Pedro Lucas Alves de Lima, conhecido no mundo dos eSports como “Prodígio”, está prestes a realizar um sonho. Aos 17 anos, o morador de Praia Grande (SP) será um dos representantes do Brasil no Campeonato Mundial de FIFA, o FC Pro Open, que acontece em novembro, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Integrante da equipe CM Sports, Pedro se tornou o primeiro atleta gamer a assinar contrato profissional antes dos 16 anos e é considerado uma das grandes promessas do futebol virtual brasileiro.

Prodígio foi o primeiro atleta gamer a assinar um contrato profissional antes dos 16 anos — Foto: Will Urbano/PMPG

“Estou muito feliz pela oportunidade de jogar esta que é uma das principais competições do mundo. Serão jogos de alto nível, mas confio na minha qualidade técnica. Esse será o primeiro de muitos mundiais”, afirmou o atleta.

Desde pequeno, o talento de Pedro já chamava atenção. Aos 5 anos, começou a jogar PES, e logo migrou para o FIFA, onde se destacou pela habilidade e rapidez de raciocínio. Incentivado pelo pai, Pedro Michael, o jovem acumulou títulos e reconhecimento, como o Conexão Games 2023, no Rio de Janeiro, e o Praia Games 2019, quando foi campeão em casa.

O sucesso o levou a defender equipes de renome, incluindo a R10 Team, de Ronaldinho Gaúcho, e a receber elogios de Wendell Lira, ex-jogador e campeão do Prêmio Puskas.

Hoje, o “Prodígio” coleciona vitórias e milhares de seguidores, mas mantém os pés no chão.

Prodígio ao lado do pai e grande incentivador Pedro Michael Silva de Lima — Foto: Will Urbano/PMPG

“Eu cheguei a jogar futebol de campo, mas percebi que o eSports depende só de mim, do meu esforço e dedicação”, contou.

Entre mais de 2 mil competidores, Pedro se classificou como um dos seis melhores da América do Sul e garantiu sua vaga no Mundial. Enquanto o filho se prepara para a primeira viagem internacional, o pai acompanha orgulhoso:

“Investimos tudo no sonho dele. Hoje ver o Pedro brilhar é motivo de muito orgulho. Só não jogo mais com ele — não dá pra competir!”, brinca.

Prodígio disputa o Mundial de Fifa nos Estados Unidos — Foto: Will Urbano/PMPG

Fonte: Prefeitura de Praia Grande / TechTudo / Portal FC Pro Open / Ge
