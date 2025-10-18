Brasileiro Djorden Santos vence pela primeira vez na história do UFC

Neste sábado (18/10), houve vitória de um lutador brasileiro no card preliminar do UFC Canadá. Natural de Minas Gerais, Djorden Santos derrotou o americano Danny Barlow e conquistou pela primeira vez um triunfo na principal competição do MMA mundial.

What a SCRAP #UFCVancouver How did you score Danny Barlow vs Djorden Santos?! pic.twitter.com/vgQ7tCz2MY — UFC Europe (@UFCEurope) October 18, 2025

Djorden Santos venceu por pontos após três rounds de cinco minutos no UFC Canadá. O brasileiro levou a melhor sobre o americano na categoria peso-médio, de até 84kg. Mais inteiro até o final da luta, o mineiro comemorou logo após o fim do round decisivo.

Em seu cartel, o lutador brasileiro já lutou 13 vezes, sendo duas pelo UFC. Nesses combates, Djorden venceu 11 lutas e perdeu somente duas. Com 22 anos de idade, ele tem uma vitória e um revés no Ultimate Fighting Championship.