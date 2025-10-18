18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Brasileiro Djorden Santos vence pela primeira vez na história do UFC

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasileiro-djorden-santos-vence-pela-primeira-vez-na-historia-do-ufc

Neste sábado (18/10), houve vitória de um lutador brasileiro no card preliminar do UFC Canadá. Natural de Minas Gerais, Djorden Santos derrotou o americano Danny Barlow e conquistou pela primeira vez um triunfo na principal competição do MMA mundial.

Leia também

 

What a SCRAP 🤩 👊 #UFCVancouver

How did you score Danny Barlow vs Djorden Santos?! pic.twitter.com/vgQ7tCz2MY

— UFC Europe (@UFCEurope) October 18, 2025

Djorden Santos venceu por pontos após três rounds de cinco minutos no UFC Canadá. O brasileiro levou a melhor sobre o americano na categoria peso-médio, de até 84kg. Mais inteiro até o final da luta, o mineiro comemorou logo após o fim do round decisivo.

Em seu cartel, o lutador brasileiro já lutou 13 vezes, sendo duas pelo UFC. Nesses combates, Djorden venceu 11 lutas e perdeu somente duas. Com 22 anos de idade, ele tem uma vitória e um revés no Ultimate Fighting Championship.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost