Brasileiro: Palmeiras goleia Bragantino e permanece com folga na ponta

Escrito por Agência Brasil
brasileiro:-palmeiras-goleia-bragantino-e-permanece-com-folga-na-ponta


Logo Agência Brasil

O Palmeiras deu mais uma prova de que é um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro após golear o Bragantino por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (15) no Allianz Parque, em partida válida pela 28ª rodada da competição.

Com este triunfo o Verdão permanece com uma vantagem de três pontos sobre o vice-líder Flamengo, o seu próximo adversário no Brasileiro, em partida que será disputada no próximo domingo (19) no estádio do Maracanã a partir das 16h (horário de Brasília).

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira começou o confronto vendo o Bragantino sair em vantagem graças a gol, em cobrança de pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo, de Jhon Jhon. Porém, um pouco antes do intervalo o Palmeiras chegou ao empate com o zagueiro Bruno Fuchs de cabeça.

Na etapa final o jogo teve apenas um protagonista, o Verdão, que virou o placar aos 12 minutos com o atacante Vitor Roque e, a partir daí, ampliou sua vantagem graças a gols de Felipe Anderson (aos 27 minutos), de Flaco López (aos 38) e de Vitor Roque (aos 43).

Vitória no clássico

O principal adversário do Palmeiras na luta pelo título do Brasileiro é o Flamengo, que, mesmo jogando no estádio Nilton Santos, derrotou o Botafogo pelo placar de 3 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís contou com uma boa atuação de Pedro para construir uma vitória convincente. O centroavante abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo e deu assistência para gol de Luiz Araújo aos 24 da etapa final. Aos 34, o equatoriano Plata marcou de cabeça para dar números finais ao marcador.

Outros resultados:

Mirassol 3 x 1 Internacional
Sport 1 x 1 Ceará
Santos 3 x 1 Corinthians
Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro
Fortaleza 0 x 2 Vasco

