Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

O brasileiro que tentou assassinar Cristina Kirchner, presidente da Argentina entre 2007 e 2015, foi condenado a dez anos de prisão. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (8/10) pela Justiça argentina.
Além de Fernando Sabag Montiel, a então namorada do brasileiro no ano do ataque, Brenda Uliarte, também foi sentenciada. Ela foi condenada a oito anos de prisão, por participação na tentativa de homicídio contra Kirchner.
Leia também
-
Lula se solidariza com Cristina Kirchner em visita: “Afeto de amigos”
-
Lula visita Cristina Kirchner em prisão domiciliar na Argentina
-
Com aval da Justiça, Lula confirma visita a Cristina Kirchner na 5ª
-
Cristina Kirchner inicia prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica
O atentado aconteceu em 1º de setembro de 2022. Com um revolver calibre .38, Fernando se misturou a um grupo de apoiadores que estavam em frente à casa da ex-mandatária da Argentina, e atirou contra Kirchner. A arma, contudo, falhou e a então vice-presidente do país não ficou ferida.
Fernando era julgado pela Justiça da Argentina desde junho do último ano.