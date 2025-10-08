08/10/2025
Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

O brasileiro que tentou assassinar Cristina Kirchner, presidente da Argentina entre 2007 e 2015, foi condenado a dez anos de prisão. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (8/10) pela Justiça argentina.

Além de Fernando Sabag Montiel, a então namorada do brasileiro no ano do ataque, Brenda Uliarte, também foi sentenciada. Ela foi condenada a oito anos de prisão, por participação na tentativa de homicídio contra Kirchner.

O atentado aconteceu em 1º de setembro de 2022. Com um revolver calibre .38, Fernando se misturou a um grupo de apoiadores que estavam em frente à casa da ex-mandatária da Argentina, e atirou contra Kirchner. A arma, contudo, falhou e a então vice-presidente do país não ficou ferida. 

Fernando era julgado pela Justiça da Argentina desde junho do último ano.

