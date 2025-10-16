Brasileiro vence prêmio mundial com foto de “tamanduá órfão”; confira

O fotógrafo brasileiro Fernando Faciole ganhou o Prêmio de Impacto na edição 2025 do Wildlife Photographer of the Year (WPY) com a imagem intitulada “Orfão da Estrada”, retratando um filhote órfão de tamanduá-bandeira. O concurso, promovido pelo Museu de História Natural de Londres, é reconhecido mundialmente como o mais importante sobre fotografia de vida selvagem.

A fotografia retrata um filhote órfão de tamanduá-bandeira ao acompanhar seu cuidador em um centro de reabilitação no Brasil. A imagem foi escolhida por contar uma história de esperança entre mais de 60 mil inscrições e recebeu menção honrosa na categoria fotojornalismo.

O registro foi feito no Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Belo Horizonte (MG), enquanto o cuidador ensina o jovem animal a desenvolver as habilidades de sobrevivência para que ele possa ser inserido novamente ao seu habitat.

Tamanduá no Centro de Triagem de Animais Silvestres

Em uma postagem no Instagram, Faciole descreve o momento como um dos mais especiais de sua carreira. “Ter a oportunidade de levar os tamanduás-bandeira ao palco e compartilhar uma história de esperança foi realmente uma grande honra”, afirma.