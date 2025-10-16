Brasileiro vence prêmio mundial com foto de “tamanduá órfão”; confira

16/10/2025
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Escrito por Metrópoles
O fotógrafo brasileiro Fernando Faciole ganhou o Prêmio de Impacto na edição 2025 do Wildlife Photographer of the Year (WPY) com a imagem intitulada “Orfão da Estrada”, retratando um filhote órfão de tamanduá-bandeira. O concurso, promovido pelo Museu de História Natural de Londres, é reconhecido mundialmente como o mais importante sobre fotografia de vida selvagem.

A fotografia retrata um filhote órfão de tamanduá-bandeira ao acompanhar seu cuidador em um centro de reabilitação no Brasil. A imagem foi escolhida por contar uma história de esperança entre mais de 60 mil inscrições e recebeu menção honrosa na categoria fotojornalismo.

O registro foi feito no Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Belo Horizonte (MG), enquanto o cuidador ensina o jovem  animal a desenvolver as habilidades de sobrevivência para que ele possa ser inserido novamente ao seu habitat.

Imagem de tamanduá com cuidadorTamanduá no Centro de Triagem de Animais Silvestres

Em uma postagem no Instagram, Faciole descreve o momento como um dos mais especiais de sua carreira. “Ter a oportunidade de levar os tamanduás-bandeira ao palco e compartilhar uma história de esperança foi realmente uma grande honra”, afirma.

