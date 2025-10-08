08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Brasileiros vão filmar longas em programas ligados a Cannes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasileiros-vao-filmar-longas-em-programas-ligados-a-cannes

A Residência do Festival de Cannes e o ateliê Next Step da Semana da Crítica anunciaram na segunda-feira (6/10) os jovens cineastas de diferentes partes do mundo escolhidos para receber apoio no desenvolvimento de seus longas-metragens. Entre os selecionados estão dois brasileiros: a alagoana Laís Santos Araújo e o carioca Bruno Ribeiro.

A 50ª edição da Residência do Festival de Cannes contempla seis jovens cineastas de seis países distintos. A brasileira Laís Santos Araújo participa com o projeto Infantaria, um desenvolvimento do curta-metragem homônimo premiado no Festival de Berlim em 2023. O longa, já selecionado na 17ª edição da Fábrica de Cinema de Cannes, aborda temas como o direito ao aborto.

Leia também

O programa de residência artística do Festival de Cannes existe há 25 anos e tem como objetivo descobrir e apoiar talentos emergentes do cinema internacional. Duas vezes por ano, o projeto acolhe cineastas em Paris por quatro meses, oferecendo um ambiente de diálogo com profissionais do setor para estimular a escrita e o desenvolvimento de seus roteiros.

A 50ª edição acontece de 1º de outubro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026. Laís já está em Paris desde a semana passada, ao lado de Federico Luis (Argentina), Alica Bednáriková (Eslováquia), Maksym Nakonechnyi (Ucrânia), Baran Sarmad (Irã) e Dian Weys (África do Sul).

Experiência especial

Laís contou à RFI que não conhecia Paris e que, apesar do pouco tempo na cidade, a experiência já está sendo muito especial. “Estou convivendo com diretores e roteiristas de países muito diferentes. Há uma troca muito rica entre nós. Não conhecia a cidade e está sendo uma grande experiência também poder viver nesse lugar tão vibrante”, afirma.

Ela destaca algumas vantagens do programa, como o contato com profissionais, produtores e festivais de cinema, além da visibilidade que os projetos selecionados ganham. “Acredito que essa experiência será significativa para minha carreira e muito especial para Infantaria, porque a residência abre muitas portas”, antecipa.

Laís também ressalta que sua seleção para a Residência é um reflexo das políticas públicas de incentivo ao cinema. Ela lembra que Infantaria é um projeto que teve início em Alagoas, estado que historicamente teve pouco apoio na área cultural. “Agora esse investimento tem crescido, tem sido um pouco mais contínuo, embora ainda insuficiente. E isso é resultado de um esforço coletivo”, acredita.

No primeiro semestre, o brasileiro Rodrigo Ribeyro também integrou o grupo de seis cineastas escolhidos para participar da residência com Muganga, seu primeiro longa-metragem. O programa já acolheu cineastas hoje amplamente reconhecidos, como Lucrecia Martel, Nadav Lapid, Lukas Dhont e Carla Simón, e representa um passo importante na continuidade da carreira cinematográfica.

Next Step se associa ao Projeto Paradiso

O programa Next Step da Semana da Crítica de Cannes receberá, em sua 12ª edição, o cineasta brasileiro Bruno Ribeiro. O carioca participará da residência de uma semana, no início de dezembro, com o projeto de longa-metragem Sábado em Copacabana, produzido pela Reduto Filmes.

O filme acompanha a jornada noturna e existencial de uma jovem pianista em um momento decisivo de sua vida pessoal e profissional, pelos bares, clubes e rodas de samba da cidade. Em entrevista à Variety, o diretor afirmou que pretende explorar com Sábado em Copacabana uma linguagem visual mais dinâmica, refletindo a energia de Copacabana em diálogo com a comédia “screwball” de Hollywood e a chanchada brasileira, com sua musicalidade, ironia e vitalidade.

Em 2022, Bruno Ribeiro venceu o Urso de Prata de curta-metragem na Berlinale com Manhã de Domingo. Sua participação no Next Step acontece em parceria com o Projeto Paradiso, fundação promovida pelo Instituto Olga Rabinovich, que apoia talentos da indústria brasileira de cinema e audiovisual.

O Next Step já recebeu diversos projetos brasileiros, como Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda; Levante, de Lillah Halla; e Rio Doce, de Fellipe Fernandes. A Semana da Crítica também apresentou recentemente vários filmes brasileiros, como Baby, de Marcelo Caetano (Prêmio Roederer de Revelação para o ator Ricardo Teodoro em 2024); Levante, de Lillah Halla (Prêmio Fipresci em 2023); além dos curtas Samba Infinito, de Leonardo Martinelli, e A Menina e o Pote, de Valentina Homem.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost