Brasília Kart Series agita o Kartódromo Ayrton Senna; confira

brasilia-kart-series-agita-o-kartodromo-ayrton-senna;-confira

Adrenalina e muita disputa. Fãs do automobilismo foram ao Kartódromo Ayrton Senna, no Guará, para acompanhar a 8ª etapa Brasília Kart Series (BKS) neste domingo (12/10). O evento foi dividido entre as categorias Mirim, Cadete, F4-GSS, 60+, 125CC, Mini 2T, F4 Júnior, Novatos, F4 Graduado e Sênior.

Antes das baterias, os pilotos também realizaram o qualify. Renato Constantino é Presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal (FADF) e um dos organizadores do evento. Ele mostrou entusiasmo com a reinauguração do autódromo de Brasília e explicou o motivo.

“Ano que vem a gente vai ter a reinauguração do autódromo, que será o evento da década. Brasília é o único lugar que a gente tem um autódromo dentro da cidade. Nós vamos tratar do nosso automobilismo de base, que vai trazer os pilotos do futuro. E nós temos isso na prática. Os dois últimos campeões da Formula 4 Brasil são de Brasília: Pedro Clerot e Vinícius Tessaro. Eu volto a dizer, Brasília tem o automobilismo no ar”, afirmou.

Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal (FADF)

Thiago Azalini, comissário desportivo da FADF, destacou o crescimento da Brasília Kart Series.

“No ano passado, o grid geral tinha de 35 a 40 pilotos. Hoje bateu quase 100 pilotos. É resultado da parceria com a Secretaria de Esportes, em que a federação conseguiu o fomento para dar impulso no número de pilotos, como a isenção de boa parte do valor de inscrição”, afirmou Thiago.

Thiago Azalini, assessor do presidente da FADF e comissário desportivo da CBA

Fernando Estevão, de 13 anos, é piloto na categoria F4 Júnior pela equipe Prokart Racing, que foi uma das destaques da edição. Ele foi um dos competidores que entrou na pista neste domingo (12/10) e ficou em 3º nas duas baterias que disputou, assim como na classificação geral.

O jovem piloto contou que a paixão pelo esporte surgiu por influência da família, que possui histórico com o automobilismo. “Meu avô era piloto, meu pai também. Eu já vim com meus amigos aqui. Vim com meu avô, andei na Prokart e me apaixonei pelo esporte. Comecei a treinar e neste ano comecei a correr”, afirmou.

Fernando Estevão de Oliveira Resende, piloto da categoria F4

Nas duas baterias, ele ficou atrás de Luiz Queiroz, 1º colocado, e Pedro Santa Rosa, 2º, que, assim como Fernando, faz parte da equipe Prokart.

Noah Diamantino, de 9 anos, disputou a categoria Mirim Cadete e terminou a primeira bateria na 4ª colocação. Na segunda, ele ficou em 3º. O jovem revelou que o interesse pelo automobilismo surgiu após acompanhar uma corrida ao vivo.

“Uma vez meu pai me levou para Interlagos para assistirmos a F1, e eu entrei nos boxes da Aston Martin com o Sebastian Vettel. Eu disse que queria ser piloto. Meu pai falou que eu precisava fazer primeiro o kart e eu comecei a treinar e competir”, afirmou.

Noah Diamantino, piloto da categoria Mirim cadete pela equipe Prokart Racing.

Mateus Job, de 14 anos, também compete na categoria F4 Júnior pela Prokart Racing. Assim como os colegas, o contato com o kart surgiu graças à família. Ele afirmou que se apaixonou pela modalidade após ir com um tio em uma pista em Brasília.

O jovem também destacou a sensação de competir ao lado dos amigos.

“É legal, a gente se ajuda bastante e tentamos dar o nosso melhor sempre. A adrenalina é grande, mas quando entramos na pista esquecemos de tudo e focamos somente no nosso desempenho”, apontou.

Foto colorida do pódio do Brasília Kart Series - MetrópolesFernando Estevão no pódio

Diogo Broka é piloto e proprietário da equipe Prokart. Ele foi o grande vencedor na categoria F4 Graduados/Seniores e destacou a importância da realização de um evento como o Brasília Kart Series.

“No Brasil, o automobilismo tem uma marca de grande destaque de Brasília. Muitos nomes forma formados no Guará, que é uma pista ícone do kartismo”, apontou.

Diogo Broka

Broka também ressaltou a importância do automobilismo.

“É um esporte como outro qualquer, mas agrega muito para a família com filho pequeno, as famílias conseguem disputar juntas. E as crianças, que são apaixonadas por automobilismo desde pequenininhas, meninos e meninas, é muito importante estarem aqui, o esporte é vida, então vale muito a pena participar”, acrescentou.

Confira aqui os resultados de todas as baterias Brasília Kart Series.

