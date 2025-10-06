Brasília segue na rota de Fogaça: “Gosto da energia da cidade”

Conhecido por unir a força do rock com a disciplina da gastronomia, Henrique Fogaça não para de pensar no futuro. O chef e jurado do MasterChef Brasil revelou, em entrevista exclusiva ao Metrópoles, que tem novos planos no horizonte e que Brasília pode voltar a fazer parte deles.

“Tenho vários projetos em andamento! A ideia é sempre expandir, mas com consistência, sem perder a essência”, afirmou o chef.

Entre as possibilidades, o empresário deixou em aberto a volta à capital federal com algum novo empreendimento gastronômico. O gastropub Cão Véio, um dos negócios comandados por Fogaça, teve operações na Asa Norte e no Guará e fechou as portas logo após a pandemia.

“Brasília é uma cidade pela qual tenho muito carinho, então vejo a possibilidade de voltar com algum projeto por aí no futuro. Gosto da energia da cidade e acredito que ainda temos muito a construir nesse mercado”, completou.

No próximo dia 28 de outubro, o público poderá ouvir mais sobre a trajetória e os aprendizados de Fogaça no Metrópoles Talks – Lições de uma vida sem receita pronta, que será realizado no Teatro Bravos, em São Paulo.

Compre seu ingresso aqui

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla