Brasiliense detido em Israel ainda não tem previsão de deportação

O ativista brasiliense Thiago Ávila, detido por Israel, ainda não tem data para voltar para o Brasil. Nesta segunda-feira (6/10), uma nova leva, com 170 pessoas que integravam a Global Sumud Flotilla, será deportada do país judaico, mas não há confirmação de brasileiros nessa lista.

Enquanto está preso, Thiago Ávila comunicou a autoridades israelenses que não vai mais beber água até que sejam entregues medicações essenciais aos embarcados na Flotilha, barco que seguia rumo a Gaza até ser interceptado por Israel, na última quarta-feira (1º/10). A informação foi divulgada neste domingo (5/10).

Ávila denuncia que medicações e cuidados médicos têm sido negados aos tripulantes do Global Sumud Flotilla. O grupo seguia rumo a Gaza na tentativa de criar um corredor humanitário até a região.

Além de não beber água, Thiago Ávila está em greve de fome desde sábado (4/10), juntamente com João Aguiar, Bruno Gilga e Ariadne Telles.

Até o momento, Nicolas Calabrese é o único integrante da delegação brasileira a ser deportado. Ele foi liberado nesse sábado (4/10), devido à cidadania italiana e argentina, de acordo com a assessoria da Flotilha. A previsão é que Nicolas chegue ao Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, nesta segunda.

Nicolas mora no Brasil há mais de 10 anos, foi deportado para a Turquia, com passagem paga pelo consulado da Itália em Israel.

Treze brasileiros detidos

Treze integrantes brasileiros ainda permanecem presos por Israel na chamada Prisão de Ktzi’ot, centro de detenção em Israel. São eles: Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, vereadora Mariana Conti (Psol-SP), Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão, deputada Luizianne Lins (PT-CE), João Aguiar e Miguel Castro.

Manifestantes de todo o Brasil prometem protestar, ao longo desta semana, contra a prisão dos ativistas. Em Brasília, há dois atos marcados para esta terça-feira (7/10), sendo o primeiro na Embaixada dos Estados Unidos, às 9h30, e o segundo, no Itamaraty, às 11h.