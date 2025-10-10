Brasiliense estreia com vitória na 4ª edição da Copa Atlântico

Único representante do Distrito Federal na 4ª Copa Atlântico, o Brasiliense estreou com o pé direito. O Jacaré venceu o Ipojuca-PE por 3 x 0, nesta sexta-feira (10/10).
O primeiro gol do Jacaré foi de Eric, de cabeça, logo no início do jogo, após receber ótimo cruzamento de Diogo. O segundo veio ainda no primeiro tempo: Diogo chutou cruzado, o goleiro rebateu e a bola ficou nos pés de Matheus, que balançou as redes.
O terceiro foi feito por Pedro Ryan. Matheus desarmou a jogada e deu bom passe para o centroavante fechar a conta.
Leia também
-
Brasileirão Série D 2026 terá participação de Brasiliense e Ceilândia
-
Brasiliense reforça a zaga com destaque da Série D e do Sub-20
-
Brasiliense anuncia treinador Lúcio Flávio e novos reforços para 2026
-
Brasiliense representará o Distrito Federal na Copa Atlântico Sub-19
A competição acontece em Camaragibe-PE e é organizada pelo time do Retrô, que recebe as 32 equipes em seu Centro de Treinamento. Pela primeira vez, o campeonato foi chancelado pela CBF e agora é uma competição oficial da entidade. Os jogos acontecem até o próximo dia 20 desse mês.
Próximos jogos
O Brasiliense entra em campo novamente neste sábado (11/10) e terá um grande desafio pela frente. O time de Brasília enfrentará o São Paulo, às 8h. A equipe fecha a primeira fase contra o Tirol-CE na segunda-feira (13/10).
Confira fotos do jogo:
8 imagensFechar modal.1 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator2 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator3 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator4 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator5 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator6 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator7 de 8
Luã Tomasson / @Tomasson.creator8 de 8