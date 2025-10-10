10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Brasiliense estreia com vitória na 4ª edição da Copa Atlântico

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasiliense-estreia-com-vitoria-na-4a-edicao-da-copa-atlantico

Único representante do Distrito Federal na 4ª Copa Atlântico, o Brasiliense estreou com o pé direito. O Jacaré venceu o Ipojuca-PE por 3 x 0, nesta sexta-feira (10/10).

O primeiro gol do Jacaré foi de Eric, de cabeça, logo no início do jogo, após receber ótimo cruzamento de Diogo. O segundo veio ainda no primeiro tempo: Diogo chutou cruzado, o goleiro rebateu e a bola ficou nos pés de Matheus, que balançou as redes.

O terceiro foi feito por Pedro Ryan. Matheus desarmou a jogada e deu bom passe para o centroavante fechar a conta.

Leia também

A competição acontece em Camaragibe-PE e é organizada pelo time do Retrô, que recebe as 32 equipes em seu Centro de Treinamento. Pela primeira vez, o campeonato foi chancelado pela CBF e agora é uma competição oficial da entidade. Os jogos acontecem até o próximo dia 20 desse mês.

Próximos jogos

O Brasiliense entra em campo novamente neste sábado (11/10) e terá um grande desafio pela frente. O time de Brasília enfrentará o São Paulo, às 8h. A equipe fecha a primeira fase contra o Tirol-CE na segunda-feira (13/10).

Confira fotos do jogo:

8 imagensFechar modal.1 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator2 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator3 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator4 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator5 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator6 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator7 de 8

Luã Tomasson / @Tomasson.creator8 de 8

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost