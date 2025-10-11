Brasiliense joga bem mas é superado pelo São Paulo na Copa Atlântico

Na manhã deste sábado (11/10), o Brasiliense entrou em campo pela segunda rodada da Copa Atlântico Sub-19 e acabou derrotado pelo São Paulo por 3 x 1. Mesmo em um bom jogo, o Jacaré viu o adversário ser superior na reta final.

Leia também

O São Paulo saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo. Após cruzamento, Hugo Martins abriu o placar de cabeça. O Jacaré não sentiu o gol e foi pra cima, igualando o jogo aos 14 minutos. Em uma bela troca de passes, Thiago tabelou com Pipi e deu um passe que deixou Eric na cara do gol, e ele só deslocou o goleiro para marcar.

No segundo tempo o time paulista cresceu, passou a jogar melhor e conseguiu os dois gols que deram a vitória. Aos nove minutos, Riquelme cobrou falta com categoria, no ângulo, e marcou um golaço. E o placar foi fechado aos 14 minutos com Guilherme, que encontrou bom passe para Fumaça, que tocou na saída do goleiro para dar números finais ao jogo, 3 x 1 para o tricolor.

Próximo jogo

O Brasiliense termina sua participação na primeira fase na próxima segunda-feira (13/11), em jogo contra o Tirol-CE. Se vencer, a equipe deve terminar na segunda colocação do grupo pelo saldo obtido até aqui.