Brechó com peças de Hebe Camargo é aberto em São Paulo; preços vão de R$ 49 a R$ 4 mil

23/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Um brechó com 500 peças do acervo pessoal de Hebe Camargo será aberto ao público nesta sexta-feira (24/10), em São Paulo. A ação — uma homenagem aos 13 anos da morte da apresentadora — é uma parceria entre Marcello Camargo, filho da comunicadora, e o Peça Rara Brechó. Parte da renda arrecadada será destinada a instituições de caridade. Os preços variam de R$ 49 a R$ 4 mil.

Roupas, sapatos, bijuterias, cintos, jaquetas e bolsas que fizeram parte do dia a dia de Hebe estarão disponíveis na unidade Jardins do Peça Rara Brechó, que tem a atriz Deborah Secco como sócia da marca. A peça mais cara é um vestido de grife, avaliado em R$ 4 mil. Entre os itens, há calças estampadas e coloridas, vestidos e pulseiras.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Marcello contou que ainda há muitas peças guardadas e sem uso. Por isso, considerou interessante compartilhar um pouco da história da mãe com os fãs por meio dessas recordações. “Ela adorava jeans com brilho para viajar ao exterior. Sempre usava algo chamativo, mesmo no cotidiano”, comentou ele, acrescentando que a ideia é que as peças fiquem no brechó entre 30 e 90 dias, embora a expectativa seja de que todas sejam comercializadas já no primeiro mês.

O filho da eterna dama da televisão brasileira lembrou ainda que Hebe tinha o hábito de separar roupas que já não usava para doar. “É importante que todos saibam que o legado da minha mãe não é só o que ela deixou gravado na TV, mas também a ideia de ajudar o próximo”, destacou.

Atualmente, Marcello Camargo dá palestras sobre a trajetória da mãe e apresenta o programa de entrevistas Café com Selinho, no YouTube, inspirado em Hebe.

Hebe Camargo foi apresentadora, atriz e cantora. Lançou nove discos e coleções musicais, além de ter estrelado programas que marcaram a televisão brasileira. Ela faleceu em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos, em decorrência de uma parada cardíaca.

