Bridgerton: saiba quando estreia a 4ª temporada da série

Após um longo período de espera, os fãs de Bridgerton já podem ficar tranquilos. A Netflix anunciou nesta segunda-feira (13/10) a data de estreia da quarta temporada. Desta vez, o irmão protagonista será Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e promete uma história encantadora de amor.
Relutante em se estabelecer como seus irmãos, a perspectiva do personagem muda quando ele encontra uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras de sua mãe. A história se desenrola em, ao todo, oito episódios.
A 4ª temporada da produção será dividida em duas partes. A primeira estreia no dia 29 de janeiro de 2026 enquanto a segunda no dia 26 de fevereiro.
Bridgerton
Bridgerton estreou na Netflix em 2020 e cada temporada conta a história de um dos irmãos da família. A trama é inspirada nos livros de Julia Quinn.
Após a estreia a produção se tornou um fenômeno global e já está renovada para mais duas temporadas – a quinta e a sexta, ainda sem data de estreia definida.