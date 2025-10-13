briga-entre-casal-e-policial-acaba-com-soco-e-tiro-em-bar-do-litoral

Uma briga entre um casal em um policial penal, na noite do último sábado (11/10), acabou com um homem baleado na perna e uma mulher agredida no rosto, em um bar localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no local foram informados que um homem havia sido baleado pelo policial penal e encaminhado ao Pronto Socorro Central do município com um ferimento na perna.
Também no endereço, tomaram conhecimento que a mulher — companheira do homem baleado — havia sido agredida no rosto pelo mesmo suspeito, mas não precisou ser hospitalizada.
Ainda de acordo com a pasta, o policial penal foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A SSP diz que informou o casal sobre o prazo de seis meses para entrar com uma representação criminal contra o policial penal. A Corregedoria foi acionada.
O caso foi registrado como lesão corporal. O autor dos disparos foi liberado da delegacia logo após prestar depoimento e não quis falar sobre o que motivou a confusão.
O que diz o estabelecimento
- O estabelecimento Donna G — onde aconteceu a briga, a agressão e o tiro — confirmou e lamentou o ocorrido.
- Em nota, o quiosque afirmou que esta em contato com os familiares e que o cliente baleado na perna está bem e segue em tratamento médico.
- O local ainda reiterou que adotou o procedimento legal para identificar policiais portando arma de fogo e que o agente penitenciário foi contido até a chegada dos policiais militares, que o conduziram ao distrito policial.