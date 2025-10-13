13/10/2025
Briga generalizada durante ‘piseiro’ em estacionamento de hotel abandonado é registrada em Rio Branco

O local, escuro e sem iluminação pública, já se tornou ponto de encontro nos fins de semana

A madrugada desta segunda-feira (13) foi marcada por um tumulto generalizado na BR-364, Via Verde, em frente ao estacionamento de um hotel abandonado, próximo à entrada da Rodovia AC-90 (Transacreana), em Rio Branco. O evento, realizado por jovens da capital, terminou em uma grande briga entre os participantes.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de violência, com dezenas de pessoas envolvidas na confusão/Foto: Reprodução

No estacionamento do hotel, diversas pessoas se reuniram com carros de som, bebidas e drogas, aproveitando a noite. O local, escuro e sem iluminação pública, já se tornou ponto de encontro nos fins de semana. Ainda não se sabe o que motivou o confronto, mas o desentendimento evoluiu rapidamente para agressões físicas. Capacetes foram usados como armas, e várias motocicletas ficaram abandonadas ou foram jogadas na pista.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de violência, com dezenas de pessoas envolvidas na confusão, causando desordem e interrompendo parcialmente o tráfego.

A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias que levaram ao confronto. Até o momento, não há informações sobre feridos graves ou prisões.

