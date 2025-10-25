Brigadeiro de whey protein: receita é deliciosa e não “detona” a dieta

Quem disse que não dá para comer doce sem sair da dieta? Esse brigadeiro de whey protein é a escolha perfeita para quem quer um docinho sem culpa. Com uma textura cremosa e um sabor delicioso, ele é ótimo para um lanche pós-treino ou quando bate aquela vontade de algo doce.

O whey protein, vale destacar, é um suplemento extraído do soro do leite que contribui para o aporte nutricional, ganho de massa magra e controle de peso, entre outras vantagens. Por isso, a suplementação de proteína é muito consumida antes ou depois do treino. Veja qual melhor horário para ingerir o suplemento nesta matéria do Metrópoles.

Por conta de suas vantagens ao bem-estar, ele se tornou indispensável na rotina de muita gente, que utiliza o ingrediente com leite, água e para fazer receitas, como o brigadeiro. Fácil e rápido de preparar, esse quitute proteico pode ser feito com o whey do sabor que você preferir. A dica é utilizar o chocolate que vai deixar a receita ainda mais saborosa!

Teste e aproveite um doce proteico e saboroso! Confira o passo a passo a seguir:

Brigadeiro de whey protein

Ingredientes

30 g de whey protein de chocolate

1/2 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de biomassa de banana verde

1 colher (sopa) de cacau em pó

2 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de óleo de coco

Continue lendo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.