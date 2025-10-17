Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

A atriz francesa Brigitte Bardot, de 91 anos, foi internada em estado grave em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França, após ser diagnosticada com uma doença grave, segundo informações divulgadas pela imprensa europeia nesta sexta-feira (17/10).

A estrela, que marcou gerações com atuações icônicas em produções como Vingança de Mulher (1958), A Verdade (1960) e Histórias Extraordinárias (1968), passou por uma cirurgia e segue em observação médica.

🏥 Internação e quadro clínico

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Brigitte Bardot foi hospitalizada há cerca de três semanas. Fontes próximas informaram que ela estava em sua residência em Saint-Tropez quando precisou ser transferida às pressas para o hospital.

Os médicos responsáveis pelo caso relataram que a recuperação da atriz tem evoluído bem, mas que ela permanece em monitoramento constante e deve continuar internada por mais algumas semanas.

Até o momento, representantes de Bardot não se pronunciaram oficialmente sobre a internação.

🎞️ Ícone do cinema e símbolo de uma era

Considerada uma das maiores estrelas do cinema francês e símbolo de sensualidade nas décadas de 1950 e 1960, Brigitte Bardot influenciou a moda, a arte e o comportamento de uma geração.

Após deixar o cinema nos anos 1970, passou a se dedicar integralmente à defesa dos direitos dos animais, causa à qual permanece ligada até hoje.

Fonte: Daily Mail / Le Parisien / France 24 / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias