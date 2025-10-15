Britney Spears vigiava os filhos dormirem com uma faca na mão, diz ex

Em meio às polêmicas envolvendo o comportamento de Britney Spears nas redes sociais, o ex-marido e pai dos filhos da cantora, Kevin Federline, escreveu um livro e fez revelações sérias sobre a relação conturbada dos dois e a postura da artista dentro de casa.

De acordo com o jornal britânico The Independent, o dançarino relatou: “Às vezes, eles [os filhos — Sean Preston, hoje com 20 anos, e Jayden James, de 19] acordavam à noite e a encontravam parada em silêncio na porta, observando-os dormir — ‘Ah, vocês estão acordados?’ — com uma faca na mão”, recordou.

Em seguida, ele pontuou: “Então, ela se virava e ia embora sem dar nenhuma explicação”, descreveu no livro You Thought You Knew [Você Pensou Que Sabia, em tradução livre], que será lançado na próxima terça-feira (21/10).

Resposta da cantora

Ao portal, a equipe de Britney Spears reagiu às revelações: “Com a notícia do livro de Kevin sendo divulgada, mais uma vez ele e outros estão lucrando com ela e, infelizmente, isso acontece depois que a pensão alimentícia de Kevin terminou”, declarou, antes de completar:

“Tudo o que ela se importa são seus filhos, Sean Preston e Jayden James, e o bem-estar deles durante esse sensacionalismo. Ela detalhou sua jornada em suas memórias”, concluiu.

A luta pela guarda dos filhos

Kevin Federline ficaram casados por cerca de 2 anos. Eles oficializaram a união em 2004 e romperam em 2006. O divórcio foi oficializado no ano seguinte. Após a separação, os dois travaram uma batalha pela guarda dos meninos.

Em 2019, a cantora recebeu 30% dos direitos de custódia, enquanto Federline manteve 70%. A tutela de Spears foi encerrada em 2021 em meio ao movimento “Libertem Britney”, impulsionado pelos fãs, depois que um juiz concluiu que ela “não era mais necessária”.

No entanto, nos anos seguintes, Spears continuou a exibir um comportamento estranho nas redes sociais: “Todas aquelas pessoas que se dedicaram tanto [ao movimento Libertem Britney] deveriam agora dedicar a mesma energia ao movimento ‘Salvem Britney’. Porque não se trata mais de liberdade. Trata-se de sobrevivência”, escreveu ele em suas memórias.