Bruna Biancardi age após suposta crise com Neymar ser exposta

Bruna Biancardi usou suas redes sociais nesta segunda-feira (13/10) para afastar os rumores de crise no relacionamento com Neymar Jr.

Após a repercussão de que a relação entre os dois estaria estremecida, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos da festa de aniversário da primogênita, Mavie, que aconteceu no último dia 6 de outubro.

“Não tinha deixado ainda nenhum registro da festa de 2 anos da Mavie aqui no feed… Foi tão linda e divertida, aproveitamos muito!”, legendou ela.

Leia também

Foto de beijo

Nas imagens, além da decoração colorida com o tema da festa infantil, é possível ver momentos em família ao lado de Neymar, Bruna, Mavie e Mel.

Em um dos cliques, a influenciadora aparece beijando o jogador, o que foi interpretado pelos fãs como uma forma de negar qualquer desentendimento entre o casal.

Veja as fotos

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 2 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 3 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 4 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 5 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 6 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 7 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 8 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 9 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 10 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 11 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram. 12 de 12

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram.

Entenda a polêmica

Os rumores de crise entre os dois voltaram a ganhar força após Bruna se pronunciar sobre a polêmica ligação feita por Virginia Fonseca para Neymar durante a madrugada. Segundo o jornal Extra, o clima entre eles teria piorado desde então, e a situação estaria mais delicada do que nunca. Desta vez, não haveria amigos próximos tentando intervir, e o jogador estaria evitando a presença constante de pessoas em suas casas.

Uma das ausências mais notadas seria a da missionária Adenácia Anastácia, que costumava acompanhar o casal em momentos turbulentos. Para quem acompanha a rotina da família nas redes sociais, a mudança de comportamento tem sido evidente.

Viagem com os “parças”

Na sexta-feira (10/10), Neymar viajou com os “parças” para Mangaratiba, onde participou de um torneio de pôquer e de uma confraternização animada, sem a presença de Bruna.

No dia seguinte, marcou presença em um evento da Kings League, ligada à equipe Furia, da qual é presidente. Ele deixou Mangaratiba de jatinho, passou pelo Rio e retornou a Santos, onde mora.

Enquanto isso, Bruna saiu para jantar com amigas, e os dois quase não se encontraram durante o fim de semana. No domingo (12/10), Dia das Crianças, a influenciadora participou de uma presença VIP no Beto Carrero World, em Santa Catarina, para inaugurar um brinquedo, sem levar a filha e sem utilizar as aeronaves do jogador.

A falta de interação entre o casal nas redes sociais também vinha chamando atenção, já que desde a festa de aniversário de Mavie não havia registros dos dois juntos, o que mudou com a recente publicação de Biancardi.