bruna-biancardi-desabafa-sobre-as-2-filhas-doentes-ao-mesmo-tempo

No sábado (11/10), Bruna Biancardi compartilhou um momento de sinceridade com seus fãs, revelando os desafios dos últimos dias. A influenciadora, que costuma mostrar sua rotina com as filha Mavie e Mel, contou que precisou se afastar das redes sociais para cuidar das pequenas, que passaram por um quadro de doença simultâneo.

“Esses últimos dias foram chatinhos. Elas duas ficaram doentes, mas agora tudo bem”, escreveu Bruna, acompanhando a mensagem de uma foto carinhosa com as filhas.

Bruna Biancardi e filhas

Em meio ao desabafo, Bruna ainda mostrou um clique fofo de Mavie com um penteado inusitado, com os cabelos divididos ao meio e presos para cima, como se fossem antenas.

Mavie entrando na onda do “cabelo maluco”

Além de Mavie e Mel, Bruna é madrasta de Davi Lucca, de 14 anos, filho de Neymar com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.