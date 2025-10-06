06/10/2025
Bruna Biancardi mostra detalhes da 2ª comemoração de aniversário de Mavie, sua filha com Neymar

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, completa 2 aninhos oficialmente nesta segunda-feira (06/10). Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros da segunda comemoração da pequena, e contou que a herdeira ganhou um presente especial do irmão mais velho, Davi Lucca, de 13 anos.

“Hoje o dia começou assim”, escreveu Bruna ao mostrar Mavie caminhando pelo chão de casa – enfeitado com confetes – para encontrar sua surpresa de aniversário.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @brunabiancardi
Biancardi compartilha 2ª celebração do aniversário de MavieReprodução/Instagram @brunabiancardi
Reprodução Instagram @brunabiancardi
Festa de 2 anos de MavieReprodução Instagram @brunabiancardi
Foto: Raphael Gianetta
Festa de 2 anos de MavieFoto: Raphael Gianetta
Foto: Raphael Gianetta
Festa de 2 anos de MavieFoto: Raphael Gianetta
Reprodução/Instagram @brunabiancardi
Biancardi compartilha 2ª celebração do aniversário de MavieReprodução/Instagram @brunabiancardi

A pequena ganhou uma cesta de guloseimas recheada de comidinhas e mimos do primogênito de Neymar, Davi Lucca, que vive em Barcelona com a mãe, Carol Dantas, o padrasto, Vinícius Martinez, e o irmão caçula, Valentim.

“Tia Carol Dantas, Vini Martinez, Tintim e o irmão, mesmo de longe, se fizeram presentes e mandaram uma cesta linda, cheia de comidinhas para a idade dela, bolo, docinhos sem açúcar e muuuuitos balões. Pensaram em todos os detalhes!”, escreveu a mulher de Neymar no story do Instagram.

Mavie, filha número dois do jogador do Santos, está com o braço engessado após se machucar. Em um post realizado neste domingo (05/10), o craque contou que a filha chorou muito. “Levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, disse Ney, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu com a menina.

Além de Davi Lucca e Mavie, Neymar também é pai de Helena, de 1 ano, fruto da relação com a modelo Amanda Kimberlly, e de Mel, de 3 meses, do casamento com Bruna Biancardi.

