Bruna Biancardi nega orçamento de R$ 4 milhões para festa de Mavie

Desmentiu! Bruna Biancardi usou as redes sociais para rebater os rumores de que a festa de aniversário de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., teria custado R$ 4 milhões. A comemoração ocorreu na última quinta-feira (2/10), em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Em uma publicação nos stories do Instagram, a influenciadora ironizou as informações que circulavam na internet e respondeu uma caixinha de perguntas em que um seguidor questionou se a festa havia mesmo custado esse valor.

“Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam”, escreveu.

Bruna Biancardi mostra detalhes da festa de 2 anos de Mavie

Bruna Biancardi encanta com primeiro encontro de Mavie e Mel

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi

Mavie, Neymar e Helena

Neymar dá um beijo na filha, Mavie, fruto do casamento com Bruna Biancardi

O evento marcou a celebração antecipada dos 2 anos da pequena, que faz aniversário nesta segunda-feira (6/10). Apesar da negação de Bruna, a festa chamou atenção pelo capricho na decoração e pelos detalhes personalizados inspirados em um tema infantil.

Na quinta (2/10), o portal Leo Dias havia divulgado que a comemoração teria custado cerca de R$ 4 milhões, com direito a dez mil balões importados da Itália e buffet assinado pela chef Mônica Chaves, conhecida por festas luxuosas de celebridades como Claudia Leitte.

Bruna, no entanto, fez questão de deixar claro que os números não passam de especulação.