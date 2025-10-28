28/10/2025
Bruna Biancardi se irrita com comentário e bate boca com internauta

Escrito por Metrópoles
bruna-biancardi-se-irrita-com-comentario-e-bate-boca-com-internauta

Bruna Biancardi se incomodou ao ver uma foto sua publicada em um perfil de celebridades no Instagram.

Explicando, a página Circo da Mídia compartilhou, nessa terça-feira (28/10), que Biancardi e Amanda Kimberlly participaram recentemente do mesmo evento de moda.

O que aconteceu

No entanto, a namorada de Neymar se incomodou com a edição feita na imagem escolhida pelo perfil.

“Caraaaca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco”, escreveu a influenciadora, apontando alterações feitas na sua imagem.

6 imagensBruna BiancardiBruna BiancardiBruna Biancardi Neymar Jr. e Bruna BiancardiBruna Biancardi Fechar modal.1 de 6

Bruna Biancardi rebateu comentário de internauta nas redes sociais.

Reprodução/Instagram.2 de 6

Bruna Biancardi

Reprodução3 de 6

Bruna Biancardi

Reprodução/Redes sociais4 de 6

Bruna Biancardi

Instagram/Reprodução5 de 6

Neymar Jr. e Bruna Biancardi

Reprodução/Redes sociais.6 de 6

Bruna Biancardi

Instagram/Reprodução

Comentário polêmico

O comentário rapidamente viralizou e gerou repercussão entre os internautas. Um perfil chegou a alfinetar a modelo:

“Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros”, opinou.

Biancardi rebateu

Bruna Biancardi rebateu o comentário, explicando sua visão: “Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare 🙂 até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou”, declarou ela.

