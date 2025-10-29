29/10/2025
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Namorada de Neymar questionou edição feita em foto publicada por página de celebridades e respondeu seguidora que a acusou de exagerar nos filtros

A influenciadora Bruna Biancardi se envolveu em uma troca de farpas nas redes sociais após reclamar de uma edição feita em uma foto sua publicada pelo perfil Circo da Mídia, no Instagram, nesta terça-feira (28/10).

A publicação mostrava Bruna e Amanda Kimberlly em um evento de moda, mas o que era para ser um post comum acabou gerando irritação na modelo — que notou alterações na imagem.

Caraaaca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco”, escreveu Biancardi, destacando a manipulação digital feita na fotografia.

Comentário polêmico e resposta afiada

Após o desabafo, uma internauta decidiu alfinetar a namorada de Neymar, insinuando que ela também costuma exagerar nas edições.

“Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros”, comentou.

Bruna não deixou barato e rebateu a crítica:

“Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare 🙂 até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou.”

Repercussão nas redes

A troca de mensagens rapidamente viralizou entre fãs e seguidores, gerando debate sobre uso de filtros e edições nas redes sociais.
Enquanto alguns defenderam a postura da influenciadora, elogiando sua sinceridade, outros ironizaram a discussão.

“Até o brinco entrou na treta”, brincou um internauta.
“Ela tem razão, foto de fotógrafo não se edita sem autorização”, apontou outro.

Fonte: Metrópoles, Quem, Gshow, Instagram
