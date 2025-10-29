Bruna Biancardi se revolta após ter foto manipulada sem autorização

Bruna Biancardi se manifestou nas redes sociais após se deparar com uma foto sua que havia sido publicada e alterada sem sua autorização. A situação aconteceu nessa terça-feira (28/10), quando uma página do Instagram divulgou imagens do evento de moda que contou com a presença da influenciadora e de Amanda Kimberlly. No entanto, a imagem compartilhada chamou atenção de Bruna por ser significativamente editada.

“Caraca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco”, escreveu a influenciadora, deixando clara sua insatisfação com a manipulação da imagem.

O comentário de Bruna logo repercutiu entre os internautas, que se dividiram nas opiniões. Um usuário chegou a provocá-la: “Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros”, afirmou.

A influenciadora, no entanto, não deixou o comentário sem resposta e explicou seu ponto de vista. “Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare. Até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou”, completou.

