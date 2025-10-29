29/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Bruna Biancardi se revolta após ter foto manipulada sem autorização

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bruna-biancardi-se-revolta-apos-ter-foto-manipulada-sem-autorizacao

Bruna Biancardi se manifestou nas redes sociais após se deparar com uma foto sua que havia sido publicada e alterada sem sua autorização. A situação aconteceu nessa terça-feira (28/10), quando uma página do Instagram divulgou imagens do evento de moda que contou com a presença da influenciadora e de Amanda Kimberlly. No entanto, a imagem compartilhada chamou atenção de Bruna por ser significativamente editada.

“Caraca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco”, escreveu a influenciadora, deixando clara sua insatisfação com a manipulação da imagem.

Leia também

O comentário de Bruna logo repercutiu entre os internautas, que se dividiram nas opiniões. Um usuário chegou a provocá-la: “Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros”, afirmou.

4 imagensBruna Biancardi.Bruna BiancardiBruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de MavieFechar modal.1 de 4

Bruna Biancardi rebateu comentário de internauta nas redes sociais.

Reprodução/Instagram.2 de 4

Bruna Biancardi.

Reprodução/Redes sociais.3 de 4

Bruna Biancardi

Reprodução4 de 4

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram.

A influenciadora, no entanto, não deixou o comentário sem resposta e explicou seu ponto de vista. “Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare. Até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou”, completou.

Veja a foto:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por circo da midia (@circodamidia)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost