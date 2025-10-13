Bruna Biancardi toma atitude após rumores de crise com Neymar

Bruna Biancardi e Neymar Jr. foram alvo de especulações de mais uma possível crise matrimonial. Após internautas apontarem o afastamento entre o casal, que não teria sido visto juntos desde o aniversário de 2 anos da primogênita, Mavie, a influenciadora tomou uma atitude.
A esposa do jogador compartilhou vários registros em família nesta segunda-feira (13/10) e fez questão de incluir uma foto romântica dando um beijão no craque.
Veja:
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Bruna Biancardi e Neymar Jr.
Bruna Biancardi desabafa após Mavie e Mel ficarem doentes ao mesmo tempo
Neymar Jr. e Bruna Biancardi.
“Eita como tão em crise kkkkk”, ironizou uma seguidora nos comentários da publicação. “Ela postando isso bem depois da publicação do jornal”, comentou outra.
Segundo o jornal Extra, o motivo do suposto afastamento seria a polêmica ligação que Neymar recebeu de Virginia às 2h da manhã às vésperas do leilão do Instituto Neymar Jr..
A própria Bruna publicou, mais de uma vez, que o assunto estaria encerrado na casa do titular do Santos. Neste Dia das Crianças, porém, internautas voltaram a questionar a estabilidade do casal.
Tanto Neymar quanto Biancardi fizeram postagens com várias fotos homenageando os filhos. Entretanto, um não apareceu nas postagens do outro, o que gerou hipóteses de uma possível nova crise.