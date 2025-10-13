Bruna Biancardi toma atitude após rumores de crise com Neymar

Bruna Biancardi e Neymar Jr. foram alvo de especulações de mais uma possível crise matrimonial. Após internautas apontarem o afastamento entre o casal, que não teria sido visto juntos desde o aniversário de 2 anos da primogênita, Mavie, a influenciadora tomou uma atitude.

A esposa do jogador compartilhou vários registros em família nesta segunda-feira (13/10) e fez questão de incluir uma foto romântica dando um beijão no craque.

“Eita como tão em crise kkkkk”, ironizou uma seguidora nos comentários da publicação. “Ela postando isso bem depois da publicação do jornal”, comentou outra.

Segundo o jornal Extra, o motivo do suposto afastamento seria a polêmica ligação que Neymar recebeu de Virginia às 2h da manhã às vésperas do leilão do Instituto Neymar Jr..

A própria Bruna publicou, mais de uma vez, que o assunto estaria encerrado na casa do titular do Santos. Neste Dia das Crianças, porém, internautas voltaram a questionar a estabilidade do casal.

Tanto Neymar quanto Biancardi fizeram postagens com várias fotos homenageando os filhos. Entretanto, um não apareceu nas postagens do outro, o que gerou hipóteses de uma possível nova crise.