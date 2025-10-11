Bruna Griphao explica vestido usado no casamento de Lexa: “Não era essa proposta”

Bruna Griphao foi uma das madrinhas do casamento de Lexa e Ricardo Vianna, que aconteceu nesta sexta-feira (10/10), no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e acabou sendo o assunto da web pelo vestido que usou na ocasião. Por meio das redes sociais, a atriz explicou que também não gostou do vestido, mas que após uma sequência de atrasos, não conseguiu pegar outra opção a tempo de chegar para a cerimônia.

“Polêmica sobre o vestido. Eu sei que o vestido tava horrível, tá? Mas o que acontece, não era essa proposta. E não aconteceu só comigo, tá? Aconteceu com uma outra amiga minha. Eu não sei o que aconteceu, que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento. Eu não tinha provado ainda”, iniciou.

A atriz falou que entre chegar atrasada ou chegar com o vestido, optou por não atrapalhar a cerimônia: “E aí, o que aconteceu? Eu tinha 10 minutos para chegar. Na verdade era pra chegar às 3h30 porque as madrinhas tinham que chegar meia hora antes. Eu fiquei presa. E aí, filha? Eu fiquei presa esperando o vestido. Quando o vestido chegou e eu vi que tava… Eu ainda pensei em passar em casa e botar qualquer outro vestido azul que eu tivesse. Porque era pra ser azul daquele tom. Só que ou eu passava em casa e não passava vergonha, mas cagava com a cerimônia da minha amiga. Ou eu ia daquele jeito, cagava comigo mesmo”, explicou.

Apesar de não se sentir bem com a roupa usada no casório, Bruna afirmou que se divertiu muito e ficou muito feliz pelo casal: “Agora vamos falar do casamento. Nunca tinha sido madrinha de casamento, gente, muito emocionante, cara. Aliás, o Ricardo e a Lexa merecem tudo de mais lindo no mundo, foi muito, muito, muito emocionante, eu chorei a cerimônia inteira. Todo mundo chorou, né? Foi muito linda a cerimônia. E aí, eu que fui cúpida, eu me sinto, né? Tipo, ai gente, eu apresentei duas pessoas que estão se casando, eu acho o máximo”, contou.