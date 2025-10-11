11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Bruna Griphao explica vestido usado no casamento de Lexa: “Não era essa proposta”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bruna-griphao-explica-vestido-usado-no-casamento-de-lexa:-“nao-era-essa-proposta”

Bruna Griphao foi uma das madrinhas do casamento de Lexa e Ricardo Vianna, que aconteceu nesta sexta-feira (10/10), no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e acabou sendo o assunto da web pelo vestido que usou na ocasião. Por meio das redes sociais, a atriz explicou que também não gostou do vestido, mas que após uma sequência de atrasos, não conseguiu pegar outra opção a tempo de chegar para a cerimônia.

“Polêmica sobre o vestido. Eu sei que o vestido tava horrível, tá? Mas o que acontece, não era essa proposta. E não aconteceu só comigo, tá? Aconteceu com uma outra amiga minha. Eu não sei o que aconteceu, que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento. Eu não tinha provado ainda”, iniciou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram @brunagriphao
Reprodução Instagram @brunagriphao
Fotos: Webert Belicio / Agnews.
Fotos: Webert Belicio / Agnews.
portal LeoDias
portal LeoDias
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Leia Também

A atriz falou que entre chegar atrasada ou chegar com o vestido, optou por não atrapalhar a cerimônia: “E aí, o que aconteceu? Eu tinha 10 minutos para chegar. Na verdade era pra chegar às 3h30 porque as madrinhas tinham que chegar meia hora antes. Eu fiquei presa. E aí, filha? Eu fiquei presa esperando o vestido. Quando o vestido chegou e eu vi que tava… Eu ainda pensei em passar em casa e botar qualquer outro vestido azul que eu tivesse. Porque era pra ser azul daquele tom. Só que ou eu passava em casa e não passava vergonha, mas cagava com a cerimônia da minha amiga. Ou eu ia daquele jeito, cagava comigo mesmo”, explicou.

Apesar de não se sentir bem com a roupa usada no casório, Bruna afirmou que se divertiu muito e ficou muito feliz pelo casal: “Agora vamos falar do casamento. Nunca tinha sido madrinha de casamento, gente, muito emocionante, cara. Aliás, o Ricardo e a Lexa merecem tudo de mais lindo no mundo, foi muito, muito, muito emocionante, eu chorei a cerimônia inteira. Todo mundo chorou, né? Foi muito linda a cerimônia. E aí, eu que fui cúpida, eu me sinto, né? Tipo, ai gente, eu apresentei duas pessoas que estão se casando, eu acho o máximo”, contou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost