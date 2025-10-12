12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Bruna Griphao põe fim à polêmica do vestido e elogia designer: “Extremamente competente”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bruna-griphao-poe-fim-a-polemica-do-vestido-e-elogia-designer:-“extremamente-competente”

Bruna Griphao, musa do Salgueiro, marcou presença no ensaio de quadra da escola de samba do Rio de Janeiro na noite deste sábado (11/10) e conversou com a repórter do portal LeoDias, Katharine Alves, sobre a polêmica do vestido de madrinha. A atriz afirmou que tudo não passou de uma bobeira e exaltou o trabalho do designer que produziu não só o vestido azul, como também o look usado no evento da agremiação de Carnaval.

A artista contou que não esperava tamanha repercussão e que o importante era a celebração de Lexa e Ricardo: “Gente, não esperava, não, tá? Sendo bem honesta. Porque, no final das contas, a gente levou tudo na brincadeira. É só um vestido. É o casamento em si que era importante. Celebrar a união que era importante. É isso que tem que ser pensado e validado, não uma bobeira dessa, gente”, disse.

Veja as fotos

Foto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Nota 10! Bruna Griphao acerta em look para ensaio da Salgueiro e brinca com polêmicaFoto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Foto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Nota 10! Bruna Griphao acerta em look para ensaio da Salgueiro e brinca com polêmicaFoto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Foto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Nota 10! Bruna Griphao acerta em look para ensaio da Salgueiro e brinca com polêmicaFoto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Reprodução Instagram @brunagriphao
Reprodução Instagram @brunagriphao
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Leia Também

A musa ainda afirmou que o assunto virou piada entre os amigos e que curtiu muito o casamento ao lado dos noivos: “A gente curtiu a noite inteira. A gente dançou para caramba, cantou, celebrou, chorou. Foi incrível!”. Sobre a relação com o designer, Márcio Ferreira, Bruna rasgou elogios e reafirmou a parceria com o profissional: “Eu o amo! Ele é babado e ele arrasa, dá o nome”, iniciou, mostrando o macacão vermelho feito por ele, especialmente para a ocasião.

“Uma bobeira tão pequena, que virou um fuzuê, né? Mas tudo bem, nem sempre a gente acerta. Está tudo bem! Não significa que os profissionais não sejam qualificados. Eles são extremamente competentes. E é isso, porque eu estou hoje usando um vestido babado, um macaquinho babado dele, para provar. E espero que use muitos looks dele dentro do Carnaval, porque ele dá o nome”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost