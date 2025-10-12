Bruna Griphao põe fim à polêmica do vestido e elogia designer: “Extremamente competente”

Bruna Griphao, musa do Salgueiro, marcou presença no ensaio de quadra da escola de samba do Rio de Janeiro na noite deste sábado (11/10) e conversou com a repórter do portal LeoDias, Katharine Alves, sobre a polêmica do vestido de madrinha. A atriz afirmou que tudo não passou de uma bobeira e exaltou o trabalho do designer que produziu não só o vestido azul, como também o look usado no evento da agremiação de Carnaval.

A artista contou que não esperava tamanha repercussão e que o importante era a celebração de Lexa e Ricardo: “Gente, não esperava, não, tá? Sendo bem honesta. Porque, no final das contas, a gente levou tudo na brincadeira. É só um vestido. É o casamento em si que era importante. Celebrar a união que era importante. É isso que tem que ser pensado e validado, não uma bobeira dessa, gente”, disse.

Nota 10! Bruna Griphao acerta em look para ensaio da Salgueiro e brinca com polêmica Foto: @lacerdaffe / Instagram @brunagriphao
Reprodução Instagram @brunagriphao
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews

A musa ainda afirmou que o assunto virou piada entre os amigos e que curtiu muito o casamento ao lado dos noivos: “A gente curtiu a noite inteira. A gente dançou para caramba, cantou, celebrou, chorou. Foi incrível!”. Sobre a relação com o designer, Márcio Ferreira, Bruna rasgou elogios e reafirmou a parceria com o profissional: “Eu o amo! Ele é babado e ele arrasa, dá o nome”, iniciou, mostrando o macacão vermelho feito por ele, especialmente para a ocasião.

“Uma bobeira tão pequena, que virou um fuzuê, né? Mas tudo bem, nem sempre a gente acerta. Está tudo bem! Não significa que os profissionais não sejam qualificados. Eles são extremamente competentes. E é isso, porque eu estou hoje usando um vestido babado, um macaquinho babado dele, para provar. E espero que use muitos looks dele dentro do Carnaval, porque ele dá o nome”, concluiu.