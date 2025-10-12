bruna-griphao-se-dedica-como-musa-do-salgueiro-e-revela-rotina-intensa-no-carnaval

Durante o ensaio do Salgueiro, no último sábado (11/10), a atriz Bruna Griphao conversou com a repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, e contou como tem sido a experiência de integrar a ala de musas da tradicional escola de samba carioca. Em seu segundo evento na quadra, a ex-BBB destacou o clima de acolhimento e a troca de apoio entre as demais musas da comunidade.
“Sinto-me honrada pelas demonstrações de carinho. As musas da comunidade são talentosas e acolhedoras. Nos apoiamos mutuamente, não apenas na quadra, mas também no dia a dia, trocando mensagens e nos ajudando”, disse a atriz, elogiando a receptividade do público salgueirense. “O Salgueiro oferece um acolhimento incrível!”, completou.
Veja as fotos
Leia Também
Em um clima descontraído, Bruna contou que tem levado a função de musa com seriedade e respeito à história da escola: “Acredito que o principal é respeitar a escola, a comunidade e sua história. Tenho estudado sobre Rosa Magalhães, o tema do nosso samba deste ano, e me dedicado a vivenciar o Carnaval em sua totalidade”, afirmou, ressaltando que está comprometida em representar o Salgueiro à altura de sua tradição.
A atriz também revelou que tem aproveitado os eventos da escola com entusiasmo e que pretende marcar presença em todas as celebrações: “Soube que haverá um after hoje. Participarei, porque não sabia da existência do after no último evento. Desta vez, preparei uma roupa mais casual para aproveitar a festa”, brincou.