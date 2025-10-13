Bruna Marquezine aproveita dia de sol em praia no Rio de Janeiro com a família

Bruna Marquezine aproveitou o domingo de sol (12/10) no Rio de Janeiro ao lado da família. A atriz foi flagrada na praia de São Conrado, na zona sul da cidade, usando um biquíni cortininha listrado em tons de marrom, vermelho e branco.
Entre mergulhos no mar e queijo coalho à beira d’água, Bruna mostrou seu lado tranquilo: se divertiu com palavras cruzadas e trocou risadas com os pais, Telmo e Neide Maia, e a irmã, Luana Marquezine.
Veja as fotos
Dias antes, a atriz de “Besouro Azul” esteve em Paris, onde participou do “BOF500”, evento do The Business of Fashion que celebra nomes influentes da moda mundial. Durante a passagem pela capital francesa, ela reencontrou a cantora Demi Lovato na celebração.