04/10/2025
Universo POP
Bruna Marquezine desfila elegância com look no Business of Fashion em Paris

Escrito por Portal Leo Dias
bruna-marquezine-desfila-elegancia-com-look-no-business-of-fashion-em-paris

Neste sábado (4/10), Bruna Marquezine, de 30 anos, marcou presença no Business of Fashion 500 (BoF), em Paris, evento que celebra os nomes que estão moldando o futuro da moda. Para a ocasião, a atriz escolheu um look da coleção de estreia de Mark Thomas para a Carven. Com styling de Dani Michelle, Bruna reforçou sua reputação como referência global de estilo.

O visual escolhido foi um conjunto branco moderno e elegante. O top de decote e a saia assimétrica valorizaram Bruna de forma sutil, enquanto a produção minimalista evidenciou uma tendência de moda que prioriza a elegância.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine
Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine
Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine
Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na ItáliaCrédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine
Reprodução Garoto do Blog
Reprodução Garoto do Blog
Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews
Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews

A participação no BoF 500 é mais um marco na trajetória de Bruna. Recentemente, ela chamou atenção no desfile da Carolina Herrera, em Madri, ao lado de nomes como Lucy Hale e Vittoria Ceretti.

