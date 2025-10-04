Bruna Marquezine desfila elegância com look no Business of Fashion em Paris

Neste sábado (4/10), Bruna Marquezine, de 30 anos, marcou presença no Business of Fashion 500 (BoF), em Paris, evento que celebra os nomes que estão moldando o futuro da moda. Para a ocasião, a atriz escolheu um look da coleção de estreia de Mark Thomas para a Carven. Com styling de Dani Michelle, Bruna reforçou sua reputação como referência global de estilo.

O visual escolhido foi um conjunto branco moderno e elegante. O top de decote e a saia assimétrica valorizaram Bruna de forma sutil, enquanto a produção minimalista evidenciou uma tendência de moda que prioriza a elegância.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Reprodução Garoto do Blog Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews Voltar

Próximo

A participação no BoF 500 é mais um marco na trajetória de Bruna. Recentemente, ela chamou atenção no desfile da Carolina Herrera, em Madri, ao lado de nomes como Lucy Hale e Vittoria Ceretti.