Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados almoçando juntinhos e agitam rumores

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos almoçando juntos nesta terça-feira (30/9), reforçando os rumores de uma reconciliação. Segundo o perfil “Daily do Garotinho”, o suposto casal foi visto em clima de intimidade, com carinhos públicos.

No registro, é possível ver os atores almoçando um de frente para o outro, sem a companhia de amigos, como ocorreu no flagra do começo de setembro, em um restaurante na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois aparecem lado a lado durante uma refeição, acompanhados por uma amiga.

Bruna Marquezine e João Guilherme Foto: Brazil News Bruna Marquezine e João Guilherme deixando restaurante na Gávea. O casal estava no restaurante "Braseiro" com uma amiga Thiago Martins / Agnews Bruna Marquezine João Guilherme curtem pré-Réveillon em Alagoas Brazil News

Procurada pela assessoria da Quem, a equipe da atriz se pronunciou sobre o registro e afirmou que os dois mantêm uma amizade e muito respeito.

Segundo a página Circo da Mídia, Bruna e João Guilherme teriam reatado o namoro após meses de término e optaram por não tornar a relação pública e, por isso, ao serem questionados sobre o relacionamento, continuam afirmando que estão solteiros.