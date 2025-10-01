01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados almoçando juntinhos e agitam rumores

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bruna-marquezine-e-joao-guilherme-sao-flagrados-almocando-juntinhos-e-agitam-rumores

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos almoçando juntos nesta terça-feira (30/9), reforçando os rumores de uma reconciliação. Segundo o perfil “Daily do Garotinho”, o suposto casal foi visto em clima de intimidade, com carinhos públicos.

No registro, é possível ver os atores almoçando um de frente para o outro, sem a companhia de amigos, como ocorreu no flagra do começo de setembro, em um restaurante na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois aparecem lado a lado durante uma refeição, acompanhados por uma amiga.

Veja as fotos

Reprodução Garoto do Blog
Reprodução Garoto do Blog
Foto: Brazil News
Bruna Marquezine e João GuilhermeFoto: Brazil News
Thiago Martins / Agnews
Bruna Marquezine e João Guilherme deixando restaurante na Gávea. O casal estava no restaurante “Braseiro” com uma amigaThiago Martins / Agnews
Brazil News
Bruna Marquezine João Guilherme curtem pré-Réveillon em AlagoasBrazil News

Leia Também

Procurada pela assessoria da Quem, a equipe da atriz se pronunciou sobre o registro e afirmou que os dois mantêm uma amizade e muito respeito.

Segundo a página Circo da Mídia, Bruna e João Guilherme teriam reatado o namoro após meses de término e optaram por não tornar a relação pública e, por isso, ao serem questionados sobre o relacionamento, continuam afirmando que estão solteiros.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost