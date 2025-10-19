Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em restaurante e movimentam a web

Bruna Marquezine aproveitou o sábado (18/10) ao lado de João Guilherme, em São Paulo. Os ex-namorados, que vêm sendo vistos juntos há alguns meses e levantando especulações sobre uma possível reconciliação, almoçaram juntos em um restaurante acompanhados de amigos. Além disso, circularam imagens que indicam que o casal teria ido ao cinema após o encontro.

Bruna e João seguem mantendo o relacionamento de forma bastante discreta. Apesar do ator ter compartilhado uma foto no restaurante onde estavam, ele não publicou nenhum clique ao lado da ex-namorada. No entanto, o chef do local, Cadu Evangelisti, que é amigo do casal, postou um registro em que eles aparecem juntos, acompanhados da influenciadora Yá Burihan e do DJ Kaique.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bruna Marquezine e João Guilherme Foto/Instagram/caduevangelisti Bruna Marquezine e João Guilherme Foto/Instagram/itsbrunanobrega Bruna Marquezine e João Guilherme Foto/Instagram/caduevangelisti Reprodução Garoto do Blog Bruna Marquezine e João Guilherme deixando restaurante na Gávea. O casal estava no restaurante “Braseiro” com uma amiga Thiago Martins / Agnews Bruna Marquezine e João Guilherme deixando restaurante na Gávea. O casal estava no restaurante “Braseiro” com uma amiga Thiago Martins / Agnews Voltar

O suposto casal ainda estava com um dos cachorrinhos que adotaram juntos, Chihiro. Na legenda, o chef agradeceu a visita dos amigos: “Eles, incluindo a Chihiro, sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso. Obrigado, queridos, pelo prestígio de sempre”, escreveu

Mais tarde, internautas compartilharam fotos de Bruna e João na Mostra de Cinema em São Paulo. Eles teriam aproveitado a noite para “pegar um filminho”, o que aumentou ainda mais as suspeitas de reconciliação. Vale lembrar que, até o momento, nenhum dos dois confirmou o retorno do namoro.

Bruna e João anunciaram o término em fevereiro deste ano, pouco após uma polêmica envolvendo o aniversário do cantor, celebrado na Fazenda Talismã, de Leonardo. Na ocasião, ambos afirmaram que a separação havia ocorrido de forma amigável, com carinho e respeito, mantendo a admiração mútua.

Alguns meses depois, os dois voltaram a ser vistos juntos com frequência, em jantares, eventos e passeios, tanto acompanhados de amigos quanto sozinhos. No mês passado, o filho do cantor chegou a comentar o status da relação e garantiu que eles continuam “bons amigos”. No entanto, com as recentes aparições, os internautas já começaram a especular uma possível reconciliação.