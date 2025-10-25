Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos em praia do Rio

Vários famosos aproveitaram o dia de sol no Rio de Janeiro para curtir as areias e o mar carioca, inclusive Bruna Marquezine e João Guilherme. Os atores foram clicados juntos neste sábado (25/10), indicando que podem ter retomado o relacionamento.

Os astros terminaram o romance em fevereiro deste ano, pouco depois de Marquezine conhecer a família do ator na polêmica festa na Fazenda Talismã. Os dois, no entanto, já foram vistos juntos em outras ocasiões desde então, seja em shows, festas de amigos em comum e jantares a dois.

Conforme já revelou o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Bruna teria dado uma nova chance ao filho de Leonardo. A dupla, porém, evita rotular a reaproximação e quer se manter longe dos holofotes enquanto entende a nova relação.

“João sempre se manteve próximo da Bruna e foi ganhando essa chance aos pouquinhos. Ela não quer que as notícias atrapalhem mais uma vez”, afirmou uma pessoa próxima aos dois.

A assessoria de imprensa dos atores, no entanto, garante que a dupla continua apenas como “bons amigos”. Segundo o colunista, no entanto, nos bastidores todos sabem que o casal já reatou – e há um bom tempo.