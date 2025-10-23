bruna-marquezine-revela-desejo-profissional:-“muita-vontade-de-fazer-teatro”

Com mais de 20 anos de carreira, Bruna Marquezine ainda guarda sonhos profissionais a serem realizados. Em entrevista à Quem, durante a estreia da peça Um Julgamento – depois do Inimigo do Povo, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22/10), a atriz revelou que tem muita vontade de viver a experiência do teatro.
“Tenho muita vontade de ir para o teatro, sim”, garantiu Bruna após assistir ao espetáculo estrelado por Wagner Moura, realizado no Teatro II do Centro Cultural Banco do Brasil.
Veja as fotos
Leia Também
Marquezine contou que participou de um espetáculo teatral uma única vez, ainda no início da carreira: “Comecei muito cedo já na televisão e um trabalho levou a outro. Eu tive uma única experiência com o teatro, ainda muito nova”, disse.
Bruna abriu o desejo de estar em uma peça. “Tenho muita vontade de fazer teatro, os atores que eu mais admiro surgiram no teatro e eu sei que eu preciso viver isso, eu quero e tenho [que viver]. Acho que vai ser muito importante para mim pessoalmente, mas profissionalmente também”, avaliou.
Bruna Marquezine prestigiou o retorno de Wagner Moura aos palcos após 16 anos. O ator estreou uma produção inédita no teatro carioca com a presença de convidados especiais: Mariana Ximenes, Alice Wegmann, Allan Souza Lima, entre outros.