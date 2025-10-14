Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo

Bruna Marquezine encantou o público ao aparecer de surpresa em uma roda de samba no Rio de Janeiro (RJ). O momento, registrado por frequentadores e compartilhado nas redes sociais, rapidamente viralizou e colocou o nome da atriz entre os mais comentados do dia.

No vídeo, Bruna chega de mototáxi, desce com estilo e logo entra no clima, mostrando muito ritmo, carisma e samba no pé. Cercada por seguranças, a artista dançou com naturalidade e sorriso no rosto, arrancando gritos e aplausos do público presente.

“Ela é um acontecimento”, escreveu um fã.

“Não tem como competir com esse carisma”, elogiou outro internauta.

A repercussão foi tão grande que perfis de escolas de samba também compartilharam o vídeo.

“Ela tem samba no sangue, isso é nítido”, publicou uma página.

“Caxias cria, né? Molejo de nascença”, comentou outro usuário, lembrando as origens da atriz na Baixada Fluminense.

🎬 Veja o vídeo que está bombando nas redes:

O SAMBA! 😮‍💨 Bruna Marquezine durante o evento da Havaianas. pic.twitter.com/9UGrQ8LfH8 — Marquezine Archive (@brunamarchive) October 11, 2025

Fonte: Instagram / Twitter / Portal LeoDias

✍️ Redigido por ContilNet