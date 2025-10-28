Bruna Takahashi avança para as oitavas do WTT Champions de Montpellier

Bruna Takahashi teve uma estreia dominante no WTT Champions Montpellier, na França, ao derrotar nesta terça-feira (28/10) a sul-coreana Eunhye Lee por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/6 e 12/10. A vitória garantiu à brasileira a classificação para as oitavas de final, onde enfrentará a vencedora do confronto entre a chinesa Wang Yidi e a japonesa Hina Hayata.

A partida foi dominada por Bruna, que esteve à frente do placar na maior parte do tempo. Apenas no último set ela encontrou resistência, precisando de 12 pontos para fechar, já que a adversária conseguiu salvar um match point.

Bruna ocupa atualmente a 18ª posição do ranking mundial, o melhor índice de sua carreira. A brasileira foi vice-campeã pan-americana há duas semanas. Esta foi a sexta vez que Bruna avançou além da estreia em um torneio desse nível.

Bruna não é a única representante do Brasil no WTT Champions. Além dela, o país conta com Hugo Calderano na chave simples masculina. O número 1 do Brasil estreia nesta quarta-feira (29/10), por volta das 15h40, contra o norte-americano Kanak Jha.

O torneio reúne 32 jogadores em cada chave, em sistema de mata-mata direto, com partidas em melhor de cinco sets até as quartas de final e em melhor de sete nas semifinais e na decisão, formato que exige desempenho imediato, já que não há fase de grupos e cada confronto é eliminatório.

A atleta agora aguarda o resultado do confronto entre Hina Hayata e Yidi Wang, que será realizado nesta quarta-feira (29/10), para descobrir quem será a adversária nas oitavas de final.