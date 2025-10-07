07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Bruninho Samudio defende pênalti e Brasil vence Argentina em torneio de base

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bruninho-samudio-defende-penalti-e-brasil-vence-argentina-em-torneio-de-base

A Seleção Brasileira derrotou a Argentina nos pênaltis, na última segunda-feira (6/10), no Paraguai, e conquistou a Liga Evolución Sub-15 da CONMEBOL, uma espécie de Copa América da categoria. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o goleiro Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio, brilhou no gol. Ele defendeu uma batida dos argentinos e selou o título para o Brasil.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc
Bruninho Samudio quer deixar legado no futebol após nova convocaçãoReprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc
Reprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc
Bruninho Samudio quer deixar legado no futebol após nova convocaçãoReprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc
Foto: Reprodução/Instagram @bruninho_samudioofc
Bruninho SamudioFoto: Reprodução/Instagram @bruninho_samudioofc
Reprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc
Bruninho Samudio quer deixar legado no futebol após nova convocaçãoReprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc

Leia Também

Além da defesa nos pênaltis, Bruninho, revelação do Botafogo, também se destacou nos 90 minutos da decisão, parando diversos ataques da seleção argentina.

Os gols do Brasil foram anotados por Allan, do Vasco da Gama e Léo Rodrigues, do Corinthians, na final da Liga Evolución Sub-15. No feminino, o país sagrou-se campeão, também em cima da Argentina.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost