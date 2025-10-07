Bruninho Samudio defende pênalti e Brasil vence Argentina em torneio de base

A Seleção Brasileira derrotou a Argentina nos pênaltis, na última segunda-feira (6/10), no Paraguai, e conquistou a Liga Evolución Sub-15 da CONMEBOL, uma espécie de Copa América da categoria. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o goleiro Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio, brilhou no gol. Ele defendeu uma batida dos argentinos e selou o título para o Brasil.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bruninho Samudio quer deixar legado no futebol após nova convocação Reprodução/Instagram/@bruninho_samudioofc

Além da defesa nos pênaltis, Bruninho, revelação do Botafogo, também se destacou nos 90 minutos da decisão, parando diversos ataques da seleção argentina.

Os gols do Brasil foram anotados por Allan, do Vasco da Gama e Léo Rodrigues, do Corinthians, na final da Liga Evolución Sub-15. No feminino, o país sagrou-se campeão, também em cima da Argentina.