Brunna Gonçalves brilha em ensaio da Grande Rio e arruma “jeitinho” para ter Ludmilla por perto

Brunna Gonçalves foi um dos destaques do ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, realizado na noite desta terça-feira (21/10), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A musa da escola marcou presença com um figurino nas cores da agremiação e mostrou entrosamento com os ritmistas e passistas da comunidade. Mesmo sem a presença física de Ludmilla, Brunna deu um “jeitinho” de levar a esposa para o evento ao fazer uma chamada de vídeo direto do ensaio, arrancando sorrisos e aplausos de quem estava por perto.

A dançarina, que foi anunciada como musa da Grande Rio em setembro, acompanhou de perto os preparativos para o Carnaval 2026 e mostrou empolgação com o novo posto. Brunna deixou a Beija-Flor de Nilópolis recentemente e tem sido recebida com carinho pela comunidade de Duque de Caxias, que vibra a cada aparição dela nos ensaios.

Durante a noite, a influenciadora mostrou toda sua sintonia com o samba no pé e com o clima de festa que tomou conta da quadra. O público reagiu com entusiasmo à performance da musa, que fez questão de prestigiar cada momento da bateria e interagir com os integrantes da escola.

A Grande Rio, que prepara o enredo “A Nação do Mangue” para o Carnaval do próximo ano, segue reunindo nomes de peso para o desfile.