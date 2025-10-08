08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Brunna Gonçalves é apresentada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-Flor

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brunna-goncalves-e-apresentada-como-musa-da-grande-rio-apos-deixar-a-beija-flor

Brunna Gonçalves fez sua estreia na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite de terça-feira (7/10). A esposa da cantora Ludmilla foi apresentada como musa da escola de samba para o Carnaval de 2026, marcando oficialmente sua chegada após deixar a Beija-Flor de Nilópolis em meio a polêmicas.

Nas redes sociais, Brunna celebrou a novidade e agradeceu pelo acolhimento da agremiação. “Caxias, tô pronta pro nosso primeiro (de muitos) encontros! @granderio sou toda de vocês!”, declarou em seu perfil do Instagram.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Brunna Gonçalves é apresentada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-FlorReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Brunna Gonçalves é apresentada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-FlorReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Brunna Gonçalves é apresentada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-FlorReprodução: Instagram
Foto: Reprodução/Instagram @gabrieldavid
Gabriel DavidFoto: Reprodução/Instagram @gabrieldavid
Reprodução: Instagram
Após saída da Beija-Flor, Brunna Gonçalves anuncia ida para Grande Rio: “Sou toda de vocês”Reprodução: Instagram

Leia Também

Durante a apresentação, Brunna posou ao lado do presidente da escola, Milton Abreu, que lhe deu as boas-vindas. Ludmilla também esteve presente para apoiar a amada. Na mesma noite, a Grande Rio recebeu ainda a rainha de bateria Virginia Fonseca.

Brunna deixa a Beija-Flor e Gabriel David se manifesta

A confusão teve início em junho de 2025, quando Ludmilla, madrinha do casamento de Gabriel David e Giovanna Lancellotti, não compareceu à cerimônia nem justificou sua ausência. Ela também cancelou a apresentação musical que havia se oferecido para fazer, alegando compromissos com o nascimento de sua filha. Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, interpretou a situação como uma retaliação e afirmou que sua saída da Beija-Flor foi uma consequência direta desse episódio. Ela mencionou que a decisão da escola foi uma forma de punição pela ausência de Ludmilla no casamento.

Em resposta às acusações, Gabriel David, presidente da LIESA e patrono da Beija-Flor, negou que a saída de Brunna tivesse qualquer relação com o episódio com Ludmilla. Ele afirmou que a decisão foi motivada pela falta de envolvimento de Brunna com a comunidade da escola. Gabriel também defendeu sua esposa, Giovanna Lancellotti, esclarecendo que ela nunca ocupou o cargo de musa na Beija-Flor.

Após a manifestação de Gabriel, Ludmilla entrou na discussão, rebatendo as críticas e defendendo sua esposa. A situação gerou uma série de trocas de acusações e discussões públicas nas redes sociais, envolvendo diretamente as partes mencionadas. Após a polêmica, Brunna Gonçalves anunciou sua saída da Beija-Flor e sua entrada como musa da Grande Rio para o Carnaval de 2026.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost