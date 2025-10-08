Brunna Gonçalves é apresentada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-Flor

Brunna Gonçalves fez sua estreia na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite de terça-feira (7/10). A esposa da cantora Ludmilla foi apresentada como musa da escola de samba para o Carnaval de 2026, marcando oficialmente sua chegada após deixar a Beija-Flor de Nilópolis em meio a polêmicas.

Nas redes sociais, Brunna celebrou a novidade e agradeceu pelo acolhimento da agremiação. “Caxias, tô pronta pro nosso primeiro (de muitos) encontros! @granderio sou toda de vocês!”, declarou em seu perfil do Instagram.

Durante a apresentação, Brunna posou ao lado do presidente da escola, Milton Abreu, que lhe deu as boas-vindas. Ludmilla também esteve presente para apoiar a amada. Na mesma noite, a Grande Rio recebeu ainda a rainha de bateria Virginia Fonseca.

Brunna deixa a Beija-Flor e Gabriel David se manifesta

A confusão teve início em junho de 2025, quando Ludmilla, madrinha do casamento de Gabriel David e Giovanna Lancellotti, não compareceu à cerimônia nem justificou sua ausência. Ela também cancelou a apresentação musical que havia se oferecido para fazer, alegando compromissos com o nascimento de sua filha. Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, interpretou a situação como uma retaliação e afirmou que sua saída da Beija-Flor foi uma consequência direta desse episódio. Ela mencionou que a decisão da escola foi uma forma de punição pela ausência de Ludmilla no casamento.

Em resposta às acusações, Gabriel David, presidente da LIESA e patrono da Beija-Flor, negou que a saída de Brunna tivesse qualquer relação com o episódio com Ludmilla. Ele afirmou que a decisão foi motivada pela falta de envolvimento de Brunna com a comunidade da escola. Gabriel também defendeu sua esposa, Giovanna Lancellotti, esclarecendo que ela nunca ocupou o cargo de musa na Beija-Flor.

Após a manifestação de Gabriel, Ludmilla entrou na discussão, rebatendo as críticas e defendendo sua esposa. A situação gerou uma série de trocas de acusações e discussões públicas nas redes sociais, envolvendo diretamente as partes mencionadas. Após a polêmica, Brunna Gonçalves anunciou sua saída da Beija-Flor e sua entrada como musa da Grande Rio para o Carnaval de 2026.