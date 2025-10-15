Brunna Gonçalves elogia Tainá Castro e a “convida” para a Grande Rio: “Falta você”

Tainá Castro, esposa de Éder Militão, aproveitou uma noite de samba na quadra da Grande Rio ao lado da rainha de bateria da escola, Virginia Fonseca, na última terça-feira (14/10), e aproveitou para compartilhar cliques da produção para o evento. Brunna Gonçalves, musa da mesma agremiação, comentou na publicação elogiando a influenciadora e a convidado para integrar a verde e vermelha.
“Esqueça tudo. Falta você na Grande Rio!”, escreveu Brunna, que deixou recentemente a escola Beija Flor de Nilópolis e se tornou a nova musa da Grande Rio após uma polêmica.
A influenciadora, que aproveitou o dia na casa de Mangaratiba de Virginia, chegou a compartilhar momentos no ensaio de quadra da escola. “Prestigiando ela”, escreveu na legenda de um Vídeo onde a empresária aparece sambando.
Tainá ainda publicou uma foto abraçada com a mãe de Vini Jr., suposta sogra de Virginia, Fernanda Cristina, que também esteve no evento de Carnaval: “Maravilinda”, elogiou a esposa de Militão.