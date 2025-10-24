24/10/2025
Brutalidade: mulher é assassinada a facadas em Cruzeiro do Sul; marido é o principal suspeito

Crime ocorre em Cruzeiro do Sul; suspeito segue foragido e polícia realiza buscas

uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, Na noite desta sexta-feira (24). O crime gerou choque entre os moradores, que relataram o caso às autoridades imediatamente.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o principal suspeito do homicídio é o próprio marido da vítima, que permanece foragido. As buscas pelo suspeito estão em andamento, com apoio de equipes especializadas na região.

Local onde a mulher foi assassinada a facadas no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, durante a chegada da perícia/Foto: Reprodução

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e recolher o corpo. A ação é essencial para esclarecer a dinâmica do crime e coletar evidências que serão utilizadas na investigação.

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e analisando indícios que possam explicar a motivação do crime. Até o momento, todas as evidências apontam para um desentendimento doméstico que acabou em tragédia.

O caso continua em investigação, e a população é orientada a informar qualquer pista que possa ajudar na captura do suspeito. Autoridades reforçam que a denúncia imediata é fundamental para prevenir novos episódios de violência. As informações foram obtidas no site Juruá Comunicação.

Veja o vídeo:

