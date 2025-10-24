Brutalidade: mulher é assassinada a facadas em Cruzeiro do Sul; marido é o principal suspeito

uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, Na noite desta sexta-feira (24). O crime gerou choque entre os moradores, que relataram o caso às autoridades imediatamente.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o principal suspeito do homicídio é o próprio marido da vítima, que permanece foragido. As buscas pelo suspeito estão em andamento, com apoio de equipes especializadas na região.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e recolher o corpo. A ação é essencial para esclarecer a dinâmica do crime e coletar evidências que serão utilizadas na investigação.

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e analisando indícios que possam explicar a motivação do crime. Até o momento, todas as evidências apontam para um desentendimento doméstico que acabou em tragédia.

O caso continua em investigação, e a população é orientada a informar qualquer pista que possa ajudar na captura do suspeito. Autoridades reforçam que a denúncia imediata é fundamental para prevenir novos episódios de violência. As informações foram obtidas no site Juruá Comunicação.

Veja o vídeo: