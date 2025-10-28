Bully vai ganhar modo online criado por fãs e promete reviver o clássico da Rockstar

O clássico Bully, lançado em 2006 pela Rockstar Games para PlayStation 2, deve ganhar em breve uma nova forma de ser jogado — um modo online multiplayer. A novidade, no entanto, não é oficial: trata-se de uma modificação independente, desenvolvida por fãs e financiada por meio de crowdfunding, sob o nome “Bully Online”.

O projeto é liderado por SWEGTA, youtuber conhecido por produzir conteúdos dedicados à franquia GTA e outros jogos da Rockstar. A proposta é transformar Bullworth em um ambiente online, permitindo que jogadores explorem a icônica escola e a cidade fictícia da Nova Inglaterra em grupo, com jogabilidade livre e minigames inéditos.

🎮 O que é o Bully Online?

O mod está sendo desenvolvido há alguns anos e busca oferecer um modo sandbox multiplayer, no estilo de GTA Online ou GTA RP. O trailer de apresentação mostra sistemas de interação social, economia, combate e personalização — todos adaptados ao universo de Bully.

Entre as novidades, estão:

Servidores dedicados para multiplayer online ;

Sistema de papéis (roleplay) , em que jogadores poderão atuar como alunos, professores ou outros personagens da cidade;

Minigames inéditos , como corridas, boxe, arenas de tiro e desafios escolares;

Sistema de empregos e economia , permitindo comprar itens, casas e veículos;

Inventário e interface totalmente redesenhados.

“Muitas das coisas que pensávamos ser impossíveis há apenas alguns anos agora podem ser feitas — inclusive criar um modo online completo”, afirmou SWEGTA em vídeo publicado no canal do projeto.

🕹️ Quando será lançado?

Embora ainda sem data oficial de lançamento, o acesso antecipado (Early Access) de Bully Online está previsto para dezembro deste ano, restrito aos apoiadores do financiamento coletivo.

O lançamento público deve ocorrer “no momento certo”, segundo a equipe de desenvolvimento.

Atualmente, o jogo original Bully pode ser jogado em PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Android e iPhone (iOS), com preços a partir de R$ 19,99.

⚠️ Projeto não oficial

A Rockstar Games ainda não se pronunciou sobre o mod. Por se tratar de uma obra não licenciada, existe a possibilidade de a empresa intervir legalmente — algo comum em projetos criados por fãs envolvendo suas franquias.

Mesmo assim, o entusiasmo da comunidade é grande: fãs enxergam Bully Online como a melhor chance de reviver o universo do colégio Bullworth, já que a Rockstar não demonstra planos concretos de desenvolver uma sequência oficial.

Fonte: Insider Gaming / RockstarINTEL / Dexerto / Eurogamer

✍️ Redigido por ContilNet