28/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas

Bully vai ganhar modo online criado por fãs e promete reviver o clássico da Rockstar

Projeto “Bully Online”, liderado por criador de conteúdo da comunidade, deve permitir explorar Bullworth com amigos a partir de dezembro, em versão não oficial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O clássico Bully, lançado em 2006 pela Rockstar Games para PlayStation 2, deve ganhar em breve uma nova forma de ser jogado — um modo online multiplayer. A novidade, no entanto, não é oficial: trata-se de uma modificação independente, desenvolvida por fãs e financiada por meio de crowdfunding, sob o nome “Bully Online”.

O projeto é liderado por SWEGTA, youtuber conhecido por produzir conteúdos dedicados à franquia GTA e outros jogos da Rockstar. A proposta é transformar Bullworth em um ambiente online, permitindo que jogadores explorem a icônica escola e a cidade fictícia da Nova Inglaterra em grupo, com jogabilidade livre e minigames inéditos.

Bully terá mod de multiplayer para jogar online com amigos — Foto: Reprodução/Steam

🎮 O que é o Bully Online?

O mod está sendo desenvolvido há alguns anos e busca oferecer um modo sandbox multiplayer, no estilo de GTA Online ou GTA RP. O trailer de apresentação mostra sistemas de interação social, economia, combate e personalização — todos adaptados ao universo de Bully.

Entre as novidades, estão:

  • Servidores dedicados para multiplayer online;

  • Sistema de papéis (roleplay), em que jogadores poderão atuar como alunos, professores ou outros personagens da cidade;

  • Minigames inéditos, como corridas, boxe, arenas de tiro e desafios escolares;

  • Sistema de empregos e economia, permitindo comprar itens, casas e veículos;

  • Inventário e interface totalmente redesenhados.

“Muitas das coisas que pensávamos ser impossíveis há apenas alguns anos agora podem ser feitas — inclusive criar um modo online completo”, afirmou SWEGTA em vídeo publicado no canal do projeto.

🕹️ Quando será lançado?

Embora ainda sem data oficial de lançamento, o acesso antecipado (Early Access) de Bully Online está previsto para dezembro deste ano, restrito aos apoiadores do financiamento coletivo.

O lançamento público deve ocorrer “no momento certo”, segundo a equipe de desenvolvimento.

Atualmente, o jogo original Bully pode ser jogado em PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Android e iPhone (iOS), com preços a partir de R$ 19,99.

⚠️ Projeto não oficial

A Rockstar Games ainda não se pronunciou sobre o mod. Por se tratar de uma obra não licenciada, existe a possibilidade de a empresa intervir legalmente — algo comum em projetos criados por fãs envolvendo suas franquias.

Mesmo assim, o entusiasmo da comunidade é grande: fãs enxergam Bully Online como a melhor chance de reviver o universo do colégio Bullworth, já que a Rockstar não demonstra planos concretos de desenvolver uma sequência oficial.

Fonte: Insider Gaming / RockstarINTEL / Dexerto / Eurogamer
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost