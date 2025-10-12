12/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Bullying escolar: 70% dos estudantes sofrem discriminação e riscos emocionais

Pesquisa aponta que sete em cada dez crianças e adolescentes enfrentam exclusão na escola, elevando o risco de transtornos emocionais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O cenário do bullying escolar apresenta uma intensificação no Brasil, gerando sofrimento psicológico. Aproximadamente 7 em cada 10 crianças e adolescentes, ou cerca de 70%, enfrentam alguma forma de discriminação nas escolas. Este contexto resulta em problemas emocionais para as vítimas: a ansiedade está presente em 32% dos jovens afetados pelo bullying, e a depressão é registrada em 19%. O bullying se estabelece como um dos principais fatores causadores de problemas de saúde mental na população jovem, impactando diretamente a autoestima e o bem-estar.

Aproximadamente 7 em cada 10 crianças e adolescentes, ou cerca de 70%, enfrentam alguma forma de discriminação nas escolas/Foto: Reprodução

O caso de um adolescente de 13 anos, que nasceu sem sobrancelhas devido à hipotricose congênita, exemplifica o impacto da exclusão social. A condição rara, que afeta cerca de 1 em cada 350 mil crianças, tem sido um fator de estresse em sua autoestima e relações sociais. O jovem é alvo de bullying desde a infância, o que tem agravado seu sofrimento psicológico e emocional.

A Dra. Izabela Almeida, médica com foco em Tricologia e Transplante Capilar na clínica Capilife, comentou sobre a condição e seu impacto. A médica explica que a hipotricose congênita é uma condição rara onde o paciente nasce sem pelos na área das sobrancelhas, ou com fios muito finos. A condição pode atingir não apenas as sobrancelhas, mas também os cílios e o couro cabeludo. Izabela Almeida destaca que o bullying causado por essa diferença estética compromete a saúde mental da criança, com sérias consequências. A profissional afirma que a cirurgia permitirá ao paciente recuperar a confiança e a autoestima, contribuindo para uma vida com maior segurança e bem-estar.

O procedimento cirúrgico do garoto está agendado para o dia 12 de outubro de 2025, no estado de Goiás. A intervenção consiste em um transplante de sobrancelha que utiliza fios capilares do próprio paciente. A técnica é reconhecida como uma solução eficaz para indivíduos que enfrentam a ausência de sobrancelhas, seja por causas congênitas ou traumas.

Segundo a Dra. Izabela, o transplante capilar de sobrancelhas tem se firmado como uma solução segura e eficaz para pessoas que lidam com a hipotricose ou outros quadros de crescimento capilar inadequado na face.

O paciente demonstrou emoção ao ser informado que a cirurgia seria realizada gratuitamente, dado que a família enfrenta dificuldades financeiras. O jovem expressou o desejo de ser “normal” e ter sobrancelhas como os colegas. A mãe do adolescente manifestou gratidão, ressaltando que a oportunidade possibilitará que o filho se sinta incluído no grupo. Ela relatou que o bullying estava afetando a vida do filho a ponto de ele solicitar a troca de escola.

Com informações Portal Terra

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost