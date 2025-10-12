Bullying escolar: 70% dos estudantes sofrem discriminação e riscos emocionais

O cenário do bullying escolar apresenta uma intensificação no Brasil, gerando sofrimento psicológico. Aproximadamente 7 em cada 10 crianças e adolescentes, ou cerca de 70%, enfrentam alguma forma de discriminação nas escolas. Este contexto resulta em problemas emocionais para as vítimas: a ansiedade está presente em 32% dos jovens afetados pelo bullying, e a depressão é registrada em 19%. O bullying se estabelece como um dos principais fatores causadores de problemas de saúde mental na população jovem, impactando diretamente a autoestima e o bem-estar.
O caso de um adolescente de 13 anos, que nasceu sem sobrancelhas devido à hipotricose congênita, exemplifica o impacto da exclusão social. A condição rara, que afeta cerca de 1 em cada 350 mil crianças, tem sido um fator de estresse em sua autoestima e relações sociais. O jovem é alvo de bullying desde a infância, o que tem agravado seu sofrimento psicológico e emocional.
A Dra. Izabela Almeida, médica com foco em Tricologia e Transplante Capilar na clínica Capilife, comentou sobre a condição e seu impacto. A médica explica que a hipotricose congênita é uma condição rara onde o paciente nasce sem pelos na área das sobrancelhas, ou com fios muito finos. A condição pode atingir não apenas as sobrancelhas, mas também os cílios e o couro cabeludo. Izabela Almeida destaca que o bullying causado por essa diferença estética compromete a saúde mental da criança, com sérias consequências. A profissional afirma que a cirurgia permitirá ao paciente recuperar a confiança e a autoestima, contribuindo para uma vida com maior segurança e bem-estar.
O procedimento cirúrgico do garoto está agendado para o dia 12 de outubro de 2025, no estado de Goiás. A intervenção consiste em um transplante de sobrancelha que utiliza fios capilares do próprio paciente. A técnica é reconhecida como uma solução eficaz para indivíduos que enfrentam a ausência de sobrancelhas, seja por causas congênitas ou traumas.
Segundo a Dra. Izabela, o transplante capilar de sobrancelhas tem se firmado como uma solução segura e eficaz para pessoas que lidam com a hipotricose ou outros quadros de crescimento capilar inadequado na face.
O paciente demonstrou emoção ao ser informado que a cirurgia seria realizada gratuitamente, dado que a família enfrenta dificuldades financeiras. O jovem expressou o desejo de ser “normal” e ter sobrancelhas como os colegas. A mãe do adolescente manifestou gratidão, ressaltando que a oportunidade possibilitará que o filho se sinta incluído no grupo. Ela relatou que o bullying estava afetando a vida do filho a ponto de ele solicitar a troca de escola.
