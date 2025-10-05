Buquê com flores da Amazônia marca renovação de votos de Gretchen e Esdras no Pará

Gretchen e o músico Esdras de Souza renovaram os votos de casamento neste último sábado (4/10), em uma cerimônia intimista realizada em Salinópolis, no Pará, para celebrar as bodas de madeira. O casal, que completou 5 anos de união, escolheu uma festa leve, com clima descontraído e forte inspiração regional.

Entre os detalhes mais marcantes da celebração, o buquê de Gretchen chamou atenção por traduzir o espírito da Amazônia. O arranjo foi confeccionado com flores do campo e espécies típicas da região, como as angélicas, e refletiu a proposta de unir simplicidade, identidade e significado. “A gente queria exatamente com as coisas da terra, com flores do campo, angélicas, e algo bem regional; porque, por causa da COP30, o tema da nossa festa é Belém, é o Pará, é a Amazônia. É tudo que traz de riqueza.”, contou Gretchen à repórter Célia Pinho, do portal LeoDias.

A cantora explicou que, desta vez, quis aproveitar cada momento da celebração, ao contrário do casamento original. “No nosso casamento, você estava lá e você viu que a gente não aproveitou nada. Falei: ‘Não, dessa vez eu vou escolher’! Primeiro, que é bodas de madeira, por isso a cor. E depois, o fato da gente escolher uma coisa confortável, que ficasse elegante, mas confortável ao mesmo tempo”, disse.

Ela revelou ainda que foi responsável por definir também o visual do marido. O look, inclusive, foi comprado em uma varejista chinesa de fast fashion online! Segundo Esdras, foi preciso até emagrecer para conseguir vestir a roupa: “Ela sempre escolhe o meu look, né? Porque, se deixar para mim, é vermelho, lilás… E para essa camisa regata aqui entrar em mim, eu tive que deixar de tomar açaí por uma semana para dar uma secada. Isso aqui é verdade, mas ainda continua uma pochetezinha. Mas, afinal, a gente vai dar um jeito”, avaliou o músico.

Com bom humor, Gretchen também entregou o marido por fugir da dieta durante a estadia no Pará. “Ele come muito, não tem jeito. É açaí com farinha, a cervejinha também não tem como, porque é muito calor. Ele tenta comer o peixe, mas aí já vem logo umas batatas junto!”, contou. Esdras completou, contando a história de que foram em um restaurante em Belém e acabou se entregando à maniçoba: “Estava impregnado no ar aquele cheiro de maniçoba!”, brincou.

Mesmo com as tentações culinárias, o casal chegou, como disse Gretchen, “impecável” à cerimônia. A festa refletiu o espírito dos dois: simples, regional e cheio de personalidade. “É tudo terra, tudo raiz, tudo simples como nós, mas com conteúdo”, resumiu a artista.

Antes de seguir para o início da cerimônia, Gretchen brincou sobre o momento do buquê. “Quem sabe você não pega? Na hora, eu vou mirar e jogar pra você!”, disse à repórter, em tom descontraído.

A cantora também mandou um recado carinhoso ao titular deste portal, Leo Dias: “A gente só sabe que ele está muito feliz e a gente fica muito feliz por isso. A gente ama, Leo é nosso amigo, como você, e a gente ama que ele está muito feliz”, disse a cantora.

Gretchen conheceu o saxofonista paraense Esdras de Souza em Belém por intermédio de Fafá de Belém, durante o Círio de Nazaré. No encontro da “Varanda da Fafá”, ela assistiu à apresentação dele, o convidou para um projeto musical e os dois passaram a se apresentar juntos, aproximando vida pessoal e palco.

Os dois se casaram em 30 de setembro de 2020, em Belém; a cerimônia, realizada em estrutura náutica na Baía do Guajará, marcou o início da vida a dois que uniu rotina e carreira. Depois de viverem no Pará, o casal fixou residência em Portugal, mantendo a parceria artística.