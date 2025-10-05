Burger King é colocado à venda na Argentina

A operação do Burger King, rede norte-americana de restaurantes de fast-food especializada em hambúrgueres, foi colocada à venda na Argentina pelo grupo mexicano Alsea, uma das principais holdings de restaurantes da América Latina.

A decisão faz parte de uma estratégia de desinvestimento regional do grupo, que também deve se desfazer da rede de fast food no Chile e no México. Na América Latina, a empresa controla a operação do Burger King nesses três países.

A busca por possíveis interessados na compra do Burger King na Argentina está sendo conduzida pelo banco espanhol BBVA. Há a expectativa de que surjam potenciais compradores entre fundos de investimento, grupos locais do setor de alimentação e operadores de fast food.

Possíveis interessados

Não é a primeira vez que a Alsea vende a operação do Burger King. Em 2023, a companhia já havia feito isso na Espanha – na ocasião, o comprador foi o fundo britânico Cinven.

Procurada pelo jornal argentino La Nación para comentar o assunto, a Alsea afirmou que “não faz comentários sobre rumores ou especulações de mercado”. “Toda comunicação oficial é realizada exclusivamente por meio de nossos canais institucionais”, disse a empresa.

De acordo com o La Nación, há três fortes candidatos a comprar o Burger King na Argentina: a DGSA, um dos maiores grupos gastronômico do país (que controla as operações das pizzarias Kentucky); o Inverlat, fundo de investimento argentino que controla as licenças da Wendy’s e do KFC; e o Int Food, grupo equatoriano que entrou no ramo de fast food em 2018.

Burger King

Fundado há mais de 70 anos, em 1954, o Burger King é a segunda maior rede de hambúrgueres de fast food do mundo. A companhia tem cerca de 17 mil unidades em mais de 100 países, entre os quais o Brasil.

Na Argentina desde o fim da década de 1980, o Burger King conta atualmente com 118 unidades em 11 estados do país. A rede de hamburguerias é a segunda colocada no mercado local, dividindo a posição com o Mostaza (marca nacional com forte presença em shoppings, estradas e cidades do interior do país). O líder do setor é o McDonald’s.